Türkiye'nin tahıl ürünleri üretimi yüzde 21,3 arttı

TÜİK verilerine göre, Türkiye'nin tahıl ürünleri üretimi 2022'de yüzde 21,3 artışla toplam 38,7 milyon tona ulaştı.

Türkiye bitkisel üretimini artırmak için yoğun çaba içindeydi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayınladığı 2022 yılı tahıl ürünleri üretimi verileri de bu faaliyetlerin meyvelerinin verildiğini gösterdi.

Tahıl ürünleri

Türkiye'nin tahıl ürünleri yüzde 21,3 artışla yaklaşık 38,7 milyon tona ulaştı.

Meyve üretimi



Türkiye'nin 2022 yılında meyve üretimi yüzde 7,7 artışla yaklaşık 26,8 milyon ton, sebze üretimi ise yüzde 0,5 azalarak yaklaşık 31,6 milyon ton olarak gerçekleşti.

Bitkisel üretim

Yayınlanan bitkisel üretim istatistiklerine göre; tahıl ürünleri grubunda buğday üretimi yüzde 11,9 artarak 19,8 milyon ton, mısır üretimi yüzde 25,9 artarak 8,5 milyon ton, arpa üretimi yüzde 47,8 artarak 8,5 milyon ton oldu.

Çavdar üretimi

Çavdar üretimi yüzde 36,5 artarak 273 bin ton, yulaf üretimi ise yüzde 32,2 artarak 365 bin ton olarak gerçekleşti.