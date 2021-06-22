Euro
10.3466
-1.06%
Dolar
8.6905
-0.91%
Altın
498.53
-0.85%
Borsa
1.405
0.43%
Bitcoin
276.500
-3.43%
EXEN Coin
27.00
-6.70%
27ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 27 C

    Türkiye’nin tarım gündemi kuraklık

    Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Iğdır Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün açılış programında konuştu.
    • AA
    • 22.06.2021 - 13:33
    • Güncelleme : 22.06.2021 - 14:14
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Türkiye’nin tarım gündemi kuraklık

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Iğdır Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün açılış programında yaptığı konuşmada, ''Bugünlerde kuraklığı yaşıyoruz. Bununla ilgili gerekli tedbirleri aldık almaya devam ediyoruz.'' şeklinde açıklama yaptı.

    IĞDIR'DA TOPLANTILAR DEVAM EDECEK

    Bakan Pakdemirli, Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü'nün açılışının hayırlı olmasını dileyerek yaptığı konuşmanın ardından, bugün gerçekleşecek çiftçi-besiciliği yönelik ve sulama ile ilgili toplantıda kuraklık ve tarımla ilgili çeşitli açıklamalar yapılacağını da aktardı.

    Pakdemirli: Kuraklık için gerekli tedbirleri almaya da devam ediyoruz VİDEO


    Türkiye’nin tarım gündemi kuraklık #1

    Türkiye’nin tarım gündemi kuraklık #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir