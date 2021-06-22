Türkiye’nin tarım gündemi kuraklık

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Iğdır Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün açılış programında konuştu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Iğdır Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün açılış programında yaptığı konuşmada, ''Bugünlerde kuraklığı yaşıyoruz. Bununla ilgili gerekli tedbirleri aldık almaya devam ediyoruz.'' şeklinde açıklama yaptı.

IĞDIR'DA TOPLANTILAR DEVAM EDECEK

Bakan Pakdemirli, Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü'nün açılışının hayırlı olmasını dileyerek yaptığı konuşmanın ardından, bugün gerçekleşecek çiftçi-besiciliği yönelik ve sulama ile ilgili toplantıda kuraklık ve tarımla ilgili çeşitli açıklamalar yapılacağını da aktardı.

Pakdemirli: Kuraklık için gerekli tedbirleri almaya da devam ediyoruz VİDEO







