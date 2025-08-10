Türkiye'nin tatil cennetlerinde su sıkıntısı

Küresel iklim değişikliği nedeniyle hava sıcaklıkları arttı.

Turizm sezonuna denk gelen yaz aylarında tatil noktalarına akın edenler, susuzlukla karşı karşıya kaldı.

Bu yıl adeta turizmin susuzlukla mücadele ettiği bir yıl oldu.

Bazı sayfiye yerlerinde vatandaşlar ve yabancı turistler zor anlar yaşarken, bazı noktalar da su problemini çözemediği için boş kaldı.

2025 yaz sezonunda Ege Bölgesi, özellikle Çeşme ve çevresi ile genelinde İzmir, su krizinin turizmi ciddi şekilde etkilediği bölgeler olarak öne çıkıyor.

Su kaynaklarının kritik seviyelere inmesi, hem işletmeleri hem yerel halkı doğrudan etkiliyor.

2025 YAZINDA SUSUZ KALAN TURİZM NOKTALARI

İZMİR / ÇEŞME

Çeşme'nin ana su kaynaklarından biri olan Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'nda doluluk oranının yüzde 5'in altına geriledi.

İzmir'in Çeşme ilçesinde, su kaynaklarında yaşanan azalma nedeniyle temmuzun son haftasında her gün 23.00-06.00 saatleri arasında zorunlu su kesintisine gidileceği bildirildi.

İZMİR / MERKEZ

Ayrıca İzmir genelinde de gece saatlerinde planlı ve dönüşümlü su kesintileri uygulanmaya başlandı.

Şehir genelinde musluk suyu sıkıntısı yaşandı, lokantalar ve oteller zor duruma düştü.

İZMİR / FOÇA

İzmir'in Foça ilçesinde pompa revizyonu işlemi nedeniyle 6 saat su kesintisi yapılacağı bildirildi.

MUĞLA / BODRUM

Muğla'nın Bodrum ilçesinde içme suyu isale hattında patlama meydana geldi. Kuraklığın devam etmesi durumunda Bodrum’un yaz sezonunda susuz kalma riski var, henüz kriz aşamasında değil ama alarm verilmiş durumda

TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da içme suyu ve tarımsal sulamada kullanılan Naip Barajı'nda kuraklığın etkisiyle su çekilmesi sürüyor. İlde zaman zaman uzun zamana yayılan su kesintileri yaşanıyor.

MERSİN / MUT

Mut ilçesinde ise yıllardır devam eden içme suyu sıkıntısı tahammül sınırlarını aşmış durumda.

BALIKESİR / AVŞA

Avşa Adası'nda bu yaz ilk kez yaşanan su kesintileri, tatilcilerin başka bölgelere yönelmesine ve adanın turizm gelirlerinde düşüşe yol açtı.

SADECE TURİSTLER DEĞİL BÖLGE HALKI DA ŞİKAYETÇİ

Susuzluktan hem turistler hem de o bölgede yaşayanlar dertli. Vatandaş, su sorununa çözüm bekliyor.