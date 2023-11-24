Türkiye'nin üçüncü çeyrek büyüme tahmini: Yüzde 5,19 TÜİK, 30 Kasım Perşembe günü Türkiye'nin üçüncü çeyrek büyümesini açıklayacak. İkinci çeyrekte yüzde 3,8 büyüyen ekonominin üçüncü çeyrekte 5,19 artması bekleniyor.

AA

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 30 Kasım Perşembe günü açıklanacak 2023 yılı 3. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla'nın (GSYH) verilerine ilişkin beklenti anketi, 11 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Beklenti anketine katılan ekonomistler, GSYH'nin 2023 yılının 3. çeyreğinde yıllık yüzde 5,19 artacağını öngörüyor.

Türkiye ekonomisi, geçen yılın aynı çeyreğinde yüzde 4,1, 2023 yılının 2. çeyreğinde ise yüzde 3,8 büyüme kaydetmişti.

Üçüncü çeyrekte yüzde 5,19 büyüme beklentisi

Anket sonuçlarına göre, ekonomistler bu yılın 3. çeyreğinde Türkiye ekonomisinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,19 büyüdüğünü tahmin ederken büyüme beklentileri, yüzde 4,10 ile yüzde 6,00 aralığında yer aldı.

2023 yıl sonuna ilişkin yüzde 4,31 büyüme beklentisi

Ekonomistlerin 2023 yıl sonuna ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 4,31 düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu beklentiye ilişkin tahminler yüzde 4,00, yüzde 4,50 aralığında oldu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)