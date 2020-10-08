Türkiye'nin üçüncü FSRU'su gelecek yıl devreye alınacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, Aliağa ve Hatay-Dörtyol'daki FSRU'dan sonra üçüncüsü için Saros'ta çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, Türkiye Bilim Akademisi'nin düzenlediği "Doğalgaz Çalıştayı ve Paneli"nde, Aliağa ve Hatay-Dörtyol'daki iki yüzer LNG depolama ve gazlaştırma ünitesini (FSRU) sisteme kazandırdıktan sonra üçüncüsü için Saros'ta çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Doğalgazın Türkiye'nin hedeflerinde ve temiz enerji politikalarında kritik bir rolü olduğunu söyleyen Bayraktar, Uluslararası Enerji Ajansının çalışmalarına göre de gelecek 20 yılda gazın enerji dönüşümünde önemli bir kaynak olarak yerini koruyacağını dile getirdi.

“ÜÇÜNCÜ FSRU, ÖNÜMÜZDEKİ YIL ALTYAPIMIZA KAZANDIRILACAK”

Bakan Yardımcısı Bayraktar, Türkiye'nin 81 il merkezinde doğalgaza erişimin sağladığının altını çizerek, "Bugün itibarıyla iletim hatlarımız 18 bin kilometreye, dağıtım hatlarımız 144 bin kilometreye ulaşmış durumda. 81 il merkezinde gaz erişimi söz konusudur. Yaklaşık 67 milyon vatandaşımız doğalgaza kesintisiz şekilde erişmektedir. Türkiye'nin doğalgaz arz güvenliğini sağlamak ve altyapısını geliştirmek çok önemli ve bu yönde çalışmalar sürüyor. Aliağa ve Hatay-Dörtyol'da iki FSRU'yu sisteme kazandırmıştık. Üçüncüsü için çalışmalar Saros'ta devam ediyor. İnşallah önümüzdeki yıl altyapımıza kazandırılmış olacak." diye konuştu.

“KANUNİ GEMİSİ, KISA ZAMANDA KARADENİZ'DE SONDAJ FAALİYETLERİNE BAŞLAYACAK”

Türkiye'nin petrol ve doğalgaz arama ve üretim faaliyetlerini artırma hedefini önceden belirlediğini ve Milli Enerji ve Maden Politikası'nda da bunun yer aldığını anımsatan Bayraktar, 3 sondaj ve 2 sismik araştırma gemisiyle çalışmaların devam ettiğini, Kanuni gemisinin kısa zamanda Karadeniz'de sondaj faaliyetlerine başlayacağını söyledi.

“KARADENİZ'DEKİ DOĞALGAZ KEŞFİ TÜRKİYE İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”

Bayraktar, Karadeniz'deki doğalgaz keşfinin Türkiye için çok önemli olduğunu, doğalgaz ve enerji piyasaları ile ülke ekonomisini önemli şekilde etkileyeceğini belirtti.

Söz konusu bölgenin daha büyük potansiyel barındırdığına işaret eden Bayraktar, "Başından bugüne kadar bütün süreçleri tam olması gerektiği gibi uluslararası standartlarda ne varsa sondaj ekipmanından testine kadar bütün unsurları bu şekilde ortaya koyduk ve keşfi açıkladık. Bundan sonra da böyle devam etmeyi planlıyoruz. Muhtemelen rezervin yukarı yönlü değiştirilmesi söz konusu olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

DOĞU AKDENİZ VE 2021'DE BİTECEK GAZ KONTRATLARI

Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin kendi kıta sahanlığında çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini vurgulayan Bayraktar, şöyle devam etti:

"Bölgede gösterdiğimiz tüm faaliyetler uluslararası hukuku gözeterek meşru bir şekilde yürütülmektedir. BM de Libya ile imzaladığımız anlaşmayı tescil etti. Türkiye'nin haklılığı ve işin hukuki temelli olduğu ortaya çıkmış oldu. Türkiye'nin enerjide ve ekonomide en önemli açmazlarından biri cari açık ve bunun temel sebeplerinden biri gaz ithalatı. Bunu azaltmak adına kararlılıkla imkanlarımız ne ise özellikle deniz aramacığını kararlılıkla devam ettireceğiz."

Alparslan Bayraktar, elektrik piyasalarındaki serbestleşmenin gaz piyasalarında da devamının gelmesi gerektiğini söyledi. Türkiye'yi zorlayan "al ya da öde" ve uzun vadeli kontratların olduğu dönemde bu serbestleşmenin hızlı şekilde gerçekleşmediğini belirtti.