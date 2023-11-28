Türkiye'nin üçünü çeyrek büyümesi için beklentiler belli oldu TÜİK'in 30 Kasım perşembe günü açıklayacağı üçüncü çeyrek büyüme verisi öncesinde tahminler açıklandı.

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Perşembe günü yurt içinde gözler büyüme verisinde olacak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 30 Kasım'da yılın 3. çeyreğindeki büyüme verisini açıklayacak.

Türkiye ekonomisi veriye baz oluşturan dönem olan 2022 üçüncü çeyrekte yüzde 4,1, yılın tamamında ise yüzde 5,5 büyüdü.

Türkiye ekonomisi 2023'ün ikinci çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,8 büyüme kaydetmişti. İkinci çeyrekte büyümeyi iç tüketim desteklemişti.

Mayıs ayındaki seçimlerden sonra Merkez Bankası (TCMB), fiyat istikrarını yeniden odak noktasına alarak politika faizini yüzde 8,5 seviyesinden kademeli olarak yüzde 40 seviyesine çıkardı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sürdürülebilir büyüme için fiyat istikrarının ön koşul olduğunu belirtmişti.

AA Finans'ın üçüncü çeyrek büyüme beklentisi: Yüzde 5,19

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, Gayrisafi Yurt içi Hasılanın (GSYH) 2023 yılının 3. çeyreğinde yıllık yüzde 5,19 artacağını öngörüyor.

AA Finans'ın yıllık büyüme beklentisi: Yüzde 4,31

Ekonomistlerin 2023 yıl sonuna ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 4,31 düzeyinde gerçekleşti.

Bloomberg'in üçüncü çeyrek büyüme beklentisi: Yüzde 5,5

Bloomberg HT’nin 3. çeyrek büyüme anketine 18 kurum katıldı. Bloomberg HT'nin anketine göre Türkiye ekonomisinin yılın 3. çeyreğinde yıllık yüzde 5,5 büyümesi bekleniyor.

En düşük tahmini veren kurum üçüncü çeyrekte yıllık yüzde 4,1; en yüksek tahmini veren kurum yüzde 6,1 büyüme bekliyor.

Bloomberg'in yıllık büyüme beklentisi: Yüzde 4,2

2023 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentisi ise yüzde 4,2 oldu. 2023 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentisi 16 kurum katılımıyla belirlendi.

Maksimum beklenti yüzde 4,5; minimum büyüme beklentisi yüzde 3,9 oldu.

Bloomberg'in 2024 büyüme tahmini: Yüzde 3,2

2024 büyüme beklentisi ise 16 kurumun katılımıyla yüzde 3,2 olarak tahmin edildi. 2024 yılına ilişkin maksimum büyüme beklentisi yüzde 4,3 olurken minimum büyüme beklentisi ise yüzde 1,6 oldu.

Reuters'in üçüncü çeyrek büyüme beklentisi: Yüzde 5,6

Reuters'ın 17 kurumla yaptığı ankete göre, Türkiye ekonomisinin yurtiçi talebin ve tüketimin yüksek seyrinin de etkisiyle üçüncü çeyrekte yüzde 5,6 büyümesini öngörüyor. Büyüme beklentileri beklentileri yüzde 4,6 ila yüzde 6,4 bandında yer alıyo

Reuters'in yıllık büyüme beklentisi: Yüzde 4,2

Reuters'ın yıllık büyüme sorusuna cevap veren 10 ekonomistin tahminlerinin medyanına göre, 2023'ün tamamında ise büyümenin yüzde 4,2 olması bekleniyor. 2023 yılı üçüncü çeyrek için büyüme beklentileri yüzde 4,6 ila yüzde 6,4 bandında yer alıyor.

Yıllık büyüme sorusuna cevap veren 10 ekonomistin tahminlerinin medyanına göre Türkiye ekonomisi yüzde 4.2 büyüme kaydedecek. Tahminler yüzde 4 ile yüzde 4.5 arasında bulunuyor.

OVP'nin yıllık büyüme beklentisi: Yüzde 4,4

Eylül ayında açıklanan Orta Vadeli Program'da (OVP) 2023'ün tamamı için yüzde 4.4 olmuştu.

OVP'nin 2024 büyüme beklentisi: Yüzde 4

OVP'de ayrıca 2024 yılı için ise yüzde 4 büyüme öngörülüyor.

Finansal Kurumlar Birliği'nin 2023 büyüme beklentisi: Yüzde 3,97

Finansal Kurumlar Birliği ekonomik görünüm anketinde 2023 yılsonu büyüme beklentisinin ortalama 3,97 olduğu görüldü.