Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonu gelişmeleri açıklandı

TCMB verilerine göre Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, eylülde eksi 368 milyar 500 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), eylül ayına ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerini açıkladı.

Buna göre, eylül sonu itibarıyla geçen yılın sonuna kıyasla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları yüzde 11,2 azaldı. Türkiye'nin yurt dışı varlıkları 225 milyar dolar, yükümlülükleri de yüzde 0,9 azalışla 593 milyar 500 milyon dolar oldu.

NET UYP

Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, eylül sonunda eksi 368 milyar 500 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Net UYP, 2019 sonunda eksi 345 milyar 400 milyon dolar düzeyinde bulunuyordu.

REZERV VARLIKLAR VE YATIRIM KALEMLERİ

Aynı dönemde rezerv varlıklar kalemi yüzde 24,6 azalışla 79 milyar 700 milyon dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 4,5 düşüşle 90 milyar 800 milyon dolar oldu.

Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların yabancı para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları ise yüzde 1,1 artışla 48 milyar dolara yükseldi.

Doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye), piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle geçen yılın sonuna göre yüzde 13,4 artışla 185 milyar 400 milyon dolar oldu.

PORTFÖY YATIRIMLARI 103.9 MİLYAR DOLAR

Portföy yatırımları, eylülde 2019 sonuna göre yüzde 21,7 azalarak 103 milyar 9 milyon dolara indi.

Aynı dönemde yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2019 sonuna göre yüzde 37,3 azalışla 20 milyar 400 milyon dolara, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 63,1 düşüşle 5 milyar 700 milyon dolara, Hazine'nin tahvil stoku da (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) yüzde 7 azalışla 45 milyar 800 milyon dolara geriledi.

DİĞER YATIRIMLARDA YÜZDE 0,6 ARTIŞ VAR

Diğer yatırımlar, eylülde geçen yılın sonuna kıyasla yüzde 0,6 artarak 304 milyar 200 milyon dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki yabancı para mevduatı, 2019 sonuna göre yüzde 5,1 azalarak 33 milyar dolar, TL mevduatı ise yüzde 8,7 artarak 14 milyar 8 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 6,6 azalarak 64 milyar dolara, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 4,2 düşüşle 93 milyar dolara indi.