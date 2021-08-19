Türkiye’nin uluslararası yatırım pozisyonu gelişmeleri yükseldi

Merkez Bankası verilerine göre, Türkiye’nin yurt dışı varlıkları, 2020 yıl sonuna göre yüzde 7,4 oranında artışla 274 milyar 400 milyon dolara ulaştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2021 Haziran sonu itibarıyla Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerini yayınladı.

Buna göre, Türkiye’nin yurt dışı varlıkları, 2020 yıl sonuna göre yüzde 7,4 oranında artışla 274 milyar 400 milyon dolar, yükümlülükleri ise yüzde 12,4 oranında azalışla 555 milyar dolar olarak gerçekleşti.

VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN FARKI HAZİRAN SONUNDA -280.6 MİLYAR DOLAR

Türkiye’nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2020 yıl sonunda -378 milyar 300 milyon dolar iken 2021 Haziran sonunda -280 milyar 600 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

REZERV VARLIKLAR KALEMİ 2020 YIL SONUNA GÖRE YÜZDE 4,7 ORANINDA ARTTI

Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2020 yıl sonuna göre yüzde 4,7 oranında artışla 97 milyar 700 milyon dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 10,9 oranında artışla 120 milyar 100 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 24,9 oranında artışla 52 milyar 400 milyon dolar oldu.