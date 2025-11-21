Türkiye'nin un ihracatında Suriye zirvede

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye’nin ihracat şampiyonu un sektörü, ekim ayında 241 bin ton, 2025’in Ocak-Ekim döneminde ise 1 milyon 931 bin tonluk ihracat gerçekleştirdi.

10 aylık ihracatın değeri 716 milyon dolara ulaştı.

UN İHRACATINDA IRAK İKİNCİ SIRAYA GERİLEDİ

IAOM (Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği) Avrasya Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy, sektörün yılı, 2,4 milyon ton un ihracatıyla kapatmayı hedeflediğini belirterek temmuz ayı itibarıyla 15 yıl sonra ilk kez Irak’ın birinci sıradaki konumunu kaybettiğini ifade etti.

"SURİYE'YE UN İHRACATI İKİ KAT ARTACAK"

Ulusoy, Suriye’nin, Türkiye’nin en çok un ihracatı yaptığı ülke haline geldiğini, ayrıca un sektörünün, yıl sonunda Suriye’ye ihracatını 2 kat artıracağını dile getirdi.

TÜRKİYE, 10 YILDIR DÜNYANIN UN İHRACAT ŞAMPİYONU

Yıllık 32 milyon tonluk üretim kapasitesine sahip olmasına rağmen 15 milyon ton un üretimi yapan Türkiye, küresel un ticaretinden yüzde 23 pay alıyor ve 10 yıldır dünyanın un ihracat şampiyonu olma özelliğini taşıyor.

SON 3 YILDIR 3 MİLYON TONUN ÜZERİNDE UN

ihracatı gerçekleştiren sektör, zorlu bir 2025 yılına rağmen yılı, 2,4 milyon ton un ihracatına karşılık yaklaşık 900 milyon dolar ihracatla kapatmayı hedefliyor. Ekim ayında ihracatını yüzde 39 artırarak 241 bin ton ihracat gerçekleştiren sektör, ilk 10 ayda 1 milyon 931 bin ton un ihracatına karşılık değer bazında 716 milyon dolara ulaştı.