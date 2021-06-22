Türkiye'nin yaş meyve ve sebze ihracatı mayısta yüzde 27 arttı

Türkiye'nin yaş meyve sebze sektöründe alternatif pazarlara ulaşma hedefine yönelik somut verilerin, mayıs ayı ihracat performansına yansıdığını belirtti.

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Nejdat Sin, Türkiye'nin mayıs ayındaki yaş meyve ve sebze ihracatının, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27 artışla 201 milyon 200 bin dolara ulaştığını bildirdi.

“BAZI PAZARLARDA REKOR KIRILDI”

Sektörün mayıs ayı ihracatını değerlendiren Sin, bazı pazarlarda rekor kırıldığı bilgisini vererek, şunları kaydetti:

“EN ÇARPICI RAKAMLARA HİNDİSTAN PAZARINDA ULAŞTIK”

"Mayısta ana pazarlarımız yine Rusya, Romanya, Irak, Almanya ve Ukrayna olurken, Güney Asya, Avrupa ve Orta Doğu da önemli ihracat artışı sağladığımız bölgeler oldu. En çarpıcı rakamlara Hindistan pazarında ulaştık. Bu ülkeye geçen yıl mayıs ayında sadece 38 bin 192 dolar ihracat yapan sektörümüz, bu yıl mayıs ayında 4 milyon 679 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla Hindistan'a yönelik ihracatımızda yüzde 12 bin 153 artış sağladık.





SURİYE İKİNCİ OLDU

İhracat hacminde yükseliş yakaladığımız ülkelerde Hindistan'ın ardından yüzde 341 artış ve 11 milyon 500 bin dolarla Suriye ikinci, yüzde 167 artış ve 1 milyon 400 bin dolarla Beyaz Rusya üçüncü sırada yer aldı."