Türkiye'nin yeni LNG anlaşmaları ile ihracat hızı artıyor

Türkiye, son yıllarda LNG tedarikinde yeni anlaşmalarla ithalattan ihracata yöneldi.

Uzmanlar, Türkiye'nin artan LNG temin kapasitesinin enerji arz güvenliğini ve enerji merkezi olma hedefini pekiştireceğini değerlendiriyor.

Türkiye, doğalgazda ithalatçı pozisyonundan ihracatçı rolüne geçmek için adımlarını güçlendiriyor.

Avrupa ile başlayan doğalgaz ihracat hamleleri son olarak Suriye'yi de kapsarken LNG tedarik portföyündeki çeşitlilik, yeni anlaşmalarla pekiştiriliyor.

MİLANO'DA 15 MİLYAR METREKÜP LNG TEDARİKİ YAPILDI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın İtalya'nın Milano kentinde düzenlenen "Gastech 2025 Forumu"nda gerçekleştirdiği temaslar çerçevesinde çeşitli firmalarla Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) arasında, Türkiye'ye yaklaşık 15 milyar metreküp LNG tedarikini öngören anlaşmalara imza atıldı.

SEVKİYATLAR KIŞ AYLARINDA BAŞLAYACAK

İhtiyacın kritik seviyede arttığı kış aylarında sevkiyata başlanacak anlaşmalara göre BOTAŞ, 3 yıl boyunca BP'den toplam 4,8 milyar, ENI'dan 1,5 milyar, Shell'den 2,4 milyar, SEFE'den 1,8 milyar ve Equinor'dan 1,5 milyar metreküp LNG tedarik edecek.

Hartree'den ise 2 yıla yayılan 600 milyon metreküplük LNG tedariki yapacak BOTAŞ'ın ABD'li LNG üreticisi Cheniere'den 1,2 milyar, Japonya'nın önde gelen enerji şirketlerinden JERA'dan 600 milyon metreküp LNG temin etmeye yönelik anlaşmalar da Gastech'te imza altına alındı.

"TÜRKİYE'NİN AB'YE SATACAK DAHA FAZLA GAZI OLACAK"

Erste Investment Petrol ve Gaz Analisti Tamas Pletser de ABD'nin LNG üretim kapasitesinin hızla arttığına işaret ederek, "2026'da da artmaya devam edecek. Plaquemines, Canada LNG ve Golden Gate 3 gibi projeler hızla ilerliyor. Dolayısıyla satışa sunulabilecek oldukça fazla kapasite mevcut. LNG fiyatları şu anda oldukça cazip." dedi.

"ABD LNG'Sİ AVANTAJLI ALINDI"

ABD LNG'sinin Türkiye için ihracatta avantaj oluşturacak bir fiyat makasında tedarik edildiğini belirten Tamas, şunları kaydetti:

ABD LNG'si Türkiye için hem iç tüketimde hem de yeniden ihracatta ucuz bir seçenek anlamına geliyor. Türkiye'nin AB'ye (Avrupa Birliği) satacak daha fazla gazı olacağına inanıyorum. Bulgaristan ve Romanya üzerinden mevcut hatlarda yedek kapasite bulunuyor. Özellikle de ABD ve Avrupa Birliği, Macaristan ve Slovakya'yı Rus gazından hızlıca ayrıştırmaya zorlarsa Orta Avrupa'nın talebi artabilir. Politikacıların görüşleri dinlendiğinde bu senaryo daha olası görünüyor.

"TÜRKİYE, ORTA DOĞU GAZI İÇİN ÖNEMLİ BİR MERKEZ ROLÜ OYNAYABİLİR"

Türkiye'nin Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası'nda yerli gaz üretiminin arttığına, buna ek olarak diğer LNG kaynaklarının yanı sıra Rusya, İran ve Türkmenistan gazının da Türkiye üzerinden alıcılarına ulaştırılabileceğine değinen Pletser, "Türkiye, Orta Doğu gazı için önemli bir merkez rolü oynayabilir." ifadesini kullandı.

Bu kapsamda Shell anlaşmasında yıllık 4 milyar, TotalEnergies anlaşmasında ise yıllık 1,6 milyar metreküp doğal gazın önemli kısmı BOTAŞ tarafından ABD’deki üretim terminallerinden dolum yapılarak teslim alınacak, bir kısmı ise BOTAŞ’ın talebi doğrultusunda Türkiye veya Avrupa terminallerine teslim edilecek.