Türkiye’nin yeni trendi sağlık turizmi

Sağlık sektöründe dünyada üst sıralarda yer alan Türkiye’de yatırımlar artıyor ve bu alanda daha fazla turistin ülkeye çekilmesi amaçlanıyor.

Türkiye, sağlık turizminde oldukça önemli bir potansiyele sahip ve bu alanda konumunu her geçen gün güçlendiriyor.

Türkiye Sağlık Turizmi Derneği’nin verilerine göre Türkiye’de 42 adet JCI ile uluslararası standartlarda akredite olmuş sağlık kuruluşu mevcut.

TÜRKİYE’DE SAĞLIK TURİZMİ GELECEKTE DAHA DA HIZLI ARTACAK

İnsanların sağlıklarına gösterdikleri özenin arttığı, sağlık hizmetlerinin rekabetçi duruma geldiği bir gerçek.

Bu talep ve hizmet kalitesi göz önünde tutulduğunda Türkiye’de sağlık turizmi gelecekte daha da hızlı bir artış trendi içinde olacak.

SAÇ EKİMİNDEN OBEZİTEYE KADAR GENİŞ ALANDA HİZMET TALEBİ VAR

Türkiye'deki hastanelere yurtdışından en çok, obezite ve diyabetik cerrahi operasyonları, çeşitli estetik, kozmetik operasyonlar, kanser cerrahisi, ortopedik operasyonlar, göz operasyonları, diş implantları ve saç ekimi için hastaların geldiği biliniyor.