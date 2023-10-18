Türkiye’nin yurt dışı varlıkları 305,1 milyar dolar oldu Türkiye, ağustos ayı uluslararası yatırım pozisyonunu açıklandı. Buna göre, Türkiye’nin yurt dışı varlıkları, 2022 yıl sonuna göre yüzde 1,1 azaldı.

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Ağustos ayına ait uluslararası yatırım pozisyonu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından aktarıldı.

Türkiye'nin ağustos sonu itibarıyla yurt dışı varlıkları 305,1 milyar dolar, yurt dışı yükümlülükleri ise 608,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.

2023 Ağustos sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye’nin yurt dışı varlıkları, 2022 yıl sonuna göre yüzde 1,1 oranında ve yükümlülükleri ise yüzde 2,6 oranında azaldı.

Türkiye’nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2022 yıl sonunda -316,3 milyar ABD doları iken 2023 Ağustos sonunda -303,1 milyar ABD doları seviyesinde geldi.

Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2022 yıl sonuna göre yüzde 9,4 oranında azalışla 116,6 milyar ABD doları, diğer yatırımlar kalemi yüzde 4,1 oranında artışla 125,8 milyar ABD doları seviyesinde oldu.

Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 11,8 oranında artışla 50,3 milyar ABD doları oldu.

Yükümlülükler alt kalemlerinde azalma yaşandı

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2022 yıl sonuna göre yüzde 16,9 oranında azalışla 169,9 milyar ABD doları seviyesine geldi.

Portföy yatırımları 94,7 milyar dolar oldu

Portföy yatırımları, ağustosta 2022 sonuna göre yüzde 1,5 artarak 94,7 milyar dolara yükseldi. Bankaların toplam kredi stoku yüzde 4,1 artarak 58,6 milyar dolara çıkarken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 0,3 azalarak 100,2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.