Türkiye’nin yurt dışı varlıkları arttı

Uluslararası Yatırım Pozisyonu verilerine göre, 2021 Ocak sonu itibarıyla, Türkiye’nin yurt dışı varlıkları, 2020 yıl sonuna göre yüzde 2,3 oranında artışla 246 milyar 300 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ocak ayı yatırım pozisyonu verilerini açıkladı. 2021 Ocak sonu itibarıyla Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye’nin yurt dışı varlıkları, 2020 yıl sonuna göre yüzde 2,3 oranında artışla 246 milyar 300 milyon dolar, yükümlülükleri ise yüzde 0,9 oranında azalışla 638 milyar 700 milyon dolar olarak gerçekleşti.

NET UYP OCAK AYINDA ARTIŞA GEÇTİ

Türkiye’nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2020 yıl sonunda -404 milyar 100 milyon dolar iken 2021 Ocak sonunda -392 milyar 400 milyon dolar seviyesinde kayıtlara geçti.

REZERV VARLIKLAR, EFEKTİF VE MEVDUATLAR ARTTI

Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2020 yıl sonuna göre yüzde 2,6 oranında artışla 95 milyar 700 milyon dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 6,6 oranında artışla 97 milyar 500 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 15,2 oranında artışla 48 milyar 300 milyon dolar oldu.

PORTFÖY YATIRIMLARI 123,3 MİLYAR DOLAR OLDU

Portföy yatırımları, ocakta 2020 yıl sonuna göre yüzde 4,3 artışla 123 milyar 300 milyon dolara yükseldi. Aynı dönemde yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku yüzde 0,9 azalışla 28,9 milyar dolara gerilerken, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 10,8 artışla 9,5 milyar dolara, Hazine'nin tahvil stoku da (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) yüzde 7,4 artarak 50,2 milyar dolara yükseldi.

BANKALARIN TOPLAM KREDİ STOKU

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 0,7 oranında azalarak 63 milyar 700 milyon dolar olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 0,5 oranında azalarak 96 milyar 300 milyon dolar düzeyinde oldu.

ULUSLARARASI YATIRIM POZİSYONU NEDİR?

Uluslararası Yatırım Pozisyonu; bir ekonomideki yerleşik kişilerin yurt dışındaki yerleşik kişiler ile finansal alacakları ve yükümlülüklerin yanında; rezerv varlık olarak tutulan altın şeklindeki finansal varlıklarının belli bir tarihteki stok değerini gösteren ve aylık olarak yayınlanan istatistiki bir tablodur.

Uluslararası Yatırım Pozisyonu'nda toplam finansal varlıklar ile toplam finansal yükümlülüklerin farkı, net Uluslararası Yatırım Pozisyonu olarak adlandırılmaktadır. Başka bir deyişle, net Uluslararası Yatırım Pozisyonu; Türkiye'nin yurt dışından alacaklarıyla, Türkiye'nin yurt dışına borçlarının net farkını işaret eder. Burada ortaya çıkan net pozisyon, pozitif veya negatif bir değer olabilir.