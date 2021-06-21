Türkiye’nin yurt dışı varlıkları yüzde 4,4 arttı

TCMB, nisan ayı Uluslararası Yatırım Pozisyonu'nu yayınlandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), nisan ayı Uluslararası Yatırım Pozisyonu verilerini paylaştı.

2021 Nisan sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye’nin yurt dışı varlıkları, 2020 yıl sonuna göre yüzde 4,4 oranında artışla 249 milyar 900 milyon dolar, yükümlülükleri ise yüzde 9,1 oranında azalışla 593 milyar 500 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye’nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2020 yıl sonunda -413 milyar 100 milyon dolar iken 2021 Nisan sonunda -343 milyar 500 milyon dolar seviyesinde kaydedildi.

REZERV VARLIKLAR KALEMİ

Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2020 yıl sonuna göre yüzde 5,7 oranında azalışla 88 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 15,5 oranında artışla 106 milyar 400 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 25,9 oranında artışla 52 milyar 800 milyon dolar oldu.

YÜKÜMLÜLÜKLER ALT KALEMLERİ

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2020 yıl sonuna göre yüzde 26,8 oranında azalışla 161 milyar 400 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

PORTFÖY YATIRIMLARI

Portföy yatırımları 2020 yıl sonuna göre yüzde 6,5 oranında azalışla 110 milyar dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2020 yıl sonuna göre yüzde 24,6 oranında azalışla 22 milyar dolar olurken, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 13 oranında azalışla 7 milyar 500 milyon dolar, Hazine’nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 2,8 artışla 47 milyar 500 milyon dolar seviyesinde yaşandı.

DİĞER YATIRIMLAR

Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2020 yıl sonuna göre yüzde 2,4 oranında artarak 322 milyar 100 milyon dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2020 yıl sonuna göre yüzde 1,7 oranında artarak 33 milyar 900 milyon dolar olurken, TL mevduatı yüzde 1,5 oranında artarak 16 milyar ABD doları verisini gösterdi.

BANKALARIN TOPLAM KREDİ STOKU

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 2,8 oranında artarak 66 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku 97 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.