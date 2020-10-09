Türkiye’nin yüzde 56’sı DASK'lı

Bilinçli yapanların yanı sıra devlet dairelerinde işlemlerini yaptırırken önüne bir engel olarak çıktıkça, vatandaşın DASK yaptırma oranı arttı.

Kuruluşundan bu yana sigortalılık oranlarının ve sigorta bilincinin artması için çalışmalar yürüten Zorunlu Deprem Sigortası’nın (DASK), Türkiye genelinde yüzde 56’lık sigortalılık oranı bulunuyor.

Türkiye’nin Zorunlu Deprem Sigortası karnesi ile afet yönetimi ve hasar ödemesi alanında yapılan çalışmaları paylaşıldı.

ZORUNLU DEPREM SİGORTALI KONUT SAYISI 10 MİLYONA ULAŞTI

Zorunlu Deprem Sigortalı konut sayısı 10 milyona yaklaşırken, sigortalılık oranı ise yüzde 56 oldu.

DASK Yönetim Kurulu Başkanı Mete Güler, şunları kaydetti:

"17 Ağustos Marmara Depremi’nin ardından kurulan DASK, depremden sonra hayatın kaldığı yerden devam etmesini sağlama hedefiyle 20 yılda pek çok çalışma gerçekleştirdi. Yürütülen bu çalışmalar sonucunda bugün Türkiye’deki her iki konuttan biri Zorunlu Deprem Sigortası güvencesi altına alındı. DASK olarak depremlerin ardından hızla sahaya inerek depremin neden olduğu yaraları sarmak için çalışmaya başladık.

MADDİ HASARLAR İÇİN KONUT SAHİPLERİNE 440 MİLYON LİRA ÖDEME YAPILDI

20 yılda depremlerin neden olduğu maddi hasarlar için konut sahiplerine 440 milyon lira ödeme yaptık. Bu ödemenin 220 milyon lirasını Elazığ’da yaşanan son depremde gerçekleştirdik.”

25 MİLYAR LİRAYA ULAŞAN TOPLAM HASAR ÖDEME GÜCÜ

Depremlerin ardından hasar yönetimi için atılacak adımların hızla uygulamaya konulduğunu belirten Güler, şunları ifade etti:

“Arama kurtarma çalışmaları devam ederken biz de DASK olarak eksperlerimizle birlikte hasar tespitine en kısa sürede başlamak için gerekli organizasyonu yürütüyoruz. Enkaz kaldırma ve arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından da bir hafta içinde eksperlerimizi sahaya gönderiyoruz. Hasar yönetimindeki başarımızın ve poliçe sahibi vatandaşın tazminatını vaktinde almasının DASK’a duyulan güvenin temel unsurlarından biri olduğunu biliyoruz. DASK ile kurduğumuz başarılı sistem sayesinde yurt içi ve yurt dışı reasürans destekleri de alarak, bugün 25 milyar liraya ulaşan toplam hasar ödeme gücümüzle depremlerin neden olduğu maddi hasarın yönetimi açısından ülkemize önemli bir avantaj sağlıyoruz.”

HASAR DOSYALARI ARTIK E-DEVLET ÜZERİNDEN TAKİP EDİLEBİLECEK

DASK'ın, e-devlet üzerinden sunduğu hizmetlere yenilerini eklediğini, ifade eden Güler, “E-devlet üzerinden sunduğumuz hizmetler kapsamında Zorunlu Deprem Sigortası poliçe sahipleri bugüne kadar sistem üzerinden poliçelerini görüntüleyebiliyorlardı. Şimdi hizmetlerimizi daha da ileri taşıyoruz ve e-devlet üzerinden işlem yapabilme kolaylığının hasar yönetimi süreçlerine katkı sağlayacağını düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Böylelikle DASK'ın e-devlet üzerinden sunduğu yeni hizmetler kapsamında poliçe sahipleri kendilerine ait deprem hasar dosyalarının durumlarını e-devlet üzerinden görüntüleyebilecek ve eksik evraklarını direkt sistem üzerinden hasar dosyalarına iletebilecek.

Ayrıca deprem sonrasında çağrı merkezi, IVR, web sitesi gibi ihbar kanallarının yanında e-Devlet üzerinden de hasar ihbar bildiriminde bulunabilecek.

MARMARA BÖLGESİ YÜZDE 67’LİK SİGORTALILIK ORANIYLA İLK SIRADA

Bölgesel bazda bakıldığında Marmara Bölgesi yüzde 67’lik sigortalılık oranıyla ilk sırada yer alırken, sigortalılık oranları Ege Bölgesinde yüzde 54, İç Anadolu’da yüzde 52, Akdeniz ve Doğu Anadolu’da yüzde 48, Karadeniz’de yüzde 45 ve Güneydoğu Anadolu’da yüzde 44 düzeyinde seyrediyor.

DEPREM GEÇİREN KENTLERİN YÜZDE 80'İ SİGORTALI

Zorunlu Deprem Sigortalılık oranı en yüksek iller arasında özellikle deprem geçirmiş iller yer alıyor. Sigortalılık oranı Bolu, Tekirdağ, Yalova ve Sakarya’da yüzde 80’in üzerinde.