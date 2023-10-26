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Türkiye'ye deniz üstü elektrik santrali için 7,9 milyon euro hibe

Türkiye'ye deniz üstü elektrik santrali için 7,9 milyon euro hibe Küresel iklim değişikliği nedeniyle, dünya yenilenebilir enerjiye yöneliyor. Türkiye de özellikle deniz üstü santral yatırımlarına hız verdi. Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası da Türkiye'nin bu yatırımına destek veriyor.