Türkiye'ye deniz üstü elektrik santrali için 7,9 milyon euro hibe

Deniz üstü rüzgar enerjisi santralleri (RES) artmaya devam ediyor.
Türkiye'ye deniz üstü rüzgar enerjisi santrali saha geliştirme çalışmaları yapılıyor.
Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD), bu aşamada AB Katılım Öncesi Yardım Aracı Vakıf Fonu idarecisi sıfatıyla Türkiye'ye deniz üstü RES için 7,9 milyon euro hibe ayırdığını duyurdu.
Banka, bu hibe desteğini Türkiye'ye deniz üstü rüzgar enerjisi santrali saha geliştirme çalışmalarında kullanılmak üzere sağlayacak.
Resmi Gazete'de yer aldı
Konuyla ilgili milletlerarası anlaşma, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı.
Buna göre, anlaşma seçilen sahalarda riskleri ortadan kaldırarak ve kurumsal kapasiteleri güçlendirilecek.
Türkiye'nin deniz üstü rüzgar enerjisi üretimine yönelik yatırım potansiyelini geliştirmesine yardımcı olunacak.
Hibenin kullanılacağı alanlar
Hibe, deniz üstü RES saha geliştirme çalışmaları kapsamında, çevresel ve sosyal kısıt analizi, teknik, yasal, ekonomik analizler ve kapasite geliştirme gibi konularda kullanılacak.
Anlaşmada hibenin kapanış tarihi 31 Mayıs 2025 olarak belirtildi.
Ön protokol imzalanmıştı
Avrupa Birliği (AB) Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Enerji Sektörü Programı Faz IV-Deniz Üssü Rüzgar Enerjisini Destekleme Projesi’nin ön protokolü 28 Ağustos 2023 tarihinde imzalanmıştı.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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