Türkiye'ye doğrudan yatırımlarda ciddi bir sıçrama bekleniyor Her yıl eylül ayında gerçekleştirilen BM Genel Kurulu devlet başkanları ve ilgili bakanları bir araya getiriyor. ABD'de gerçekleşen 13. Türkiye Yatırım Konferansı'nın sonuçlarının Türkiye ve ABD ticari ilişkilerine yeni bir açılım getirmesi öngörüldü.

AA

ABD'de düzenlenen ve tüm dünyanın odaklandığı 13. Türkiye Yatırım Konferansı'nda Türkiye'nin ekonomisi, yatırım fırsatları konuşuldu.

Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ABD'deki temaslarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Polat, yaptığı değerlendirmede doğrudan yatırımlarda ciddi bir sıçrama öngördüklerini belirterek, Türkiye ekonomisi ve dış ticaretinin uluslararası arenada olumlu bir seyir izleyeceği dönemin beklendiğini ifade etti.

"Toplantı ABD ile Türkiye arasında ekonomik ilişkileri geliştirme açısından bir fırsat"

Bolat, BM toplantılarının, dünyanın en büyük ekonomisine ve en fazla dış ticaret hacmine sahip ülke konumundaki ABD ile Türkiye arasında ekonomik, ticari ve yatırım ilişkilerini geliştirme açısından da önemli bir fırsat sunduğunu söyledi.

"İkili görüşmeler gerçekleştirildi"

Ekonomi yönetiminin bakanları olarak kendi alanlarında muhataplarıyla görüşmeler yaptıklarını aktaran Bolat, önemli yatırım toplantılarına katıldıklarını ve ikili görüşmeler gerçekleştirdiklerini anlattı.

"Yeni yatırım planları ele alındı"

Ömer Bolat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı Concordia Zirvesi kapsamında ABD Ticaret Odası ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından düzenlenen toplantıda Türkiye'de doğrudan yatırımları olan büyük Amerikan şirketlerinin temsilcileriyle görüştüklerini, burada yeni yatırım planları gibi konuların ele alındığını bildirdi.

"Önümüzdeki dönem için hedefler ve fırsatları ortaya koyduk"

Ayrıca, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) organizasyonuyla Goldman Sachs'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 13. Türkiye Yatırım Konferansı'na da katıldıklarını belirten Bolat, şunları kaydetti:

Burada inanılmaz yüksek katılım vardı. (Toplantıda) 125'e yakın Amerikalı yatırımcı kuruluşun yöneticileri ve Türkiye'nin önde gelen şirketlerinin sahipleri ya da üst yöneticileri bulundular. İlk bölümde Ticaret Bakanlığı olarak biz Türkiye ekonomisinin genel durumu ile dış ticaretimiz, yatırımlarımız ve Türk Amerikan ilişkilerinin ekonomi, ticaret ve yatırım boyutlarını ve iyileşmeleri ele aldık. Önümüzdeki dönem için hedefler ve fırsatları ortaya koyduk. Ardından Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek, Türkiye'de yeni dönemde hükümetimizin, para, maliye, döviz, faiz ve bütçe politikaları konusunda kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi.

"Türkiye'mize yakın gelecekte çok ciddi bir fon ve kaynak akışı sağlanacak"

Ticaret Bakanı Bolat, daha önce yaptıkları Körfez, Avrupa ve Uzak Doğu ziyaretlerini anımsatarak, şu ifadeleri kullandı:

Bu kısa sürede şimdi de ABD'deyiz, Atlantik Okyanusu'nun öteki kıyısında... Türkiye'mizin ağırlığı, etkisi, saygınlığı ve algısı çok olumlu. Önünde 5 yıllık bir siyasi istikrar süreci olan Türkiye'miz ile iş, ticaret ve yatırım yapmak isteyen iş dünyası kuruluşlarında artan bir ilgi var. Burada görev yapan Türk yöneticilerle konuştuğumuzda bu algı düzeyinin sürekli yükseldiğini ve daha çok alınacak mesafe olduğunu ifade ettiler. Bu yapılan tanıtımlar ve toplantılarla Türkiye'mize yakın gelecekte çok ciddi bir fon ve kaynak akışı sağlanacak. Doğrudan yatırımlarda ciddi bir sıçrama bekliyoruz.

"OVP önemli dönüm noktası olarak kabul ediliyor"

Hükümet olarak ekonomi politikasında uzun istişareler sonucunda hazırlanan ve 3 yıllık süreci kapsayan Orta Vadeli Program'ın (OVP) büyük önem taşıdığını vurgulayan Bolat, programın bütüncül, kompakt ve kapsayıcı bir ekonomi programı olduğunu, para, maliye, döviz, faiz, dış ticaret, üretim, yatırım alanında izlenecek politikaları ve yapılacak reformları ortaya koyduğunu anlattı.

"Reel sektör ile mali piyasalar açısından dönem noktası"

Bolat, güçlü, güvenilir ve geleceğe yönelik ışık tutan bir ekonomi programı olması açısından OVP'nin "hükümetin yol haritası" olduğunu belirterek, uluslararası piyasalar, yurt içindeki reel sektör ile mali piyasalar açısından OVP'nin önemli dönüm noktası olarak kabul edildiğini söyledi.

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Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)