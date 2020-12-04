Türkiye'ye en çok yatırım yapan ülkeler

Türkiye'ye en çok yatırım yapan ülkeler

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin verilerine göre; Türkiye'ye en çok yatırım yapan ülkeler listesinin zirvesinde 26 milyar dolar ile Hollanda var.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla yeni reform adımlarını atan Türkiye, ekonomide yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

Türkiye ekonomisinin yeni yatırımlar almasını sağlayacak gerekli zeminin oluşturulması için büyük bir çalışma başlatıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da yabancı yatırımcılara seslenerek, yatırımcılar için gereken her şeyin ivedilikle gerçekleştirileceğini söyledi.

Süreç hızla devam ederken Katar'dan Türkiye'ye üst üste yatırımlar geldi. Katar'ın Türkiye'ye yaptığı yatırımlar, muhalefet tarafından beğenilmedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise muhalefetin Katar eleştirilerine, "Dünyanın hiçbir ülkesinde bu yatırımlardan dolayı Katar bizi ele geçiriyor diye zırvalayan kimse çıkmadı." ifadesiyle yanıt verdi.

Bu süreçte en çok merak edilen konulardan biri de Türkiye'ye yatırım yapan ülkelerin listesi oldu.

TÜRKİYE'YE EN ÇOK YATIRIM YAPAN ÜLKELER

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin verilerine göre; 18 yıl içerisinde Türkiye'ye en fazla yatırım yapan ülke Hollanda oldu.

İLK SIRADA HOLLANDA VAR

Hollanda'nın yatırım değerinin ise 26 milyar dolar olduğu belirtildi.

İkinci sırada 12 milyar dolarlık yatırım ile ABD yer alırken, üçüncü sırada da 11 milyar dolar yatırımda bulunan İngiltere yer aldı.

KATAR 17'NCİ SIRADA

Katar ise 2 milyar dolar ile 17'nci sıraya yerleşti.