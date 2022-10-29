Türkiye’ye ilk 6 ayda saç ektirmek için 500 bin kişi geldi

Türkiye’ye ilk 6 ayda saç ektirmek için 500 bin kişi geldi

Türkiye sağlık turizmindeki payını her geçen gün artırırken, saç ekimi alanında yaşanan gelişmelerle dünyanın merkezine dönüşüyor.

Artık erkekler saçlarına daha çok önem vermeye başladı. Dünyada saç ekimi işlemi yaptırmak için yurt dışına çıkanlar Türkiye'yi tercih ediyor.

Sağlık turizminden aldığı payı her geçen gün artıran Türkiye, saç ekimi alanında dünyanın önde gelen merkezlerinden birine dönüşüyor.

Sağlık Turizmi Geliştirme Konseyi’nin paylaştığı veriler, 2022’nin ilk altı ayında saç ektirmek için ülkemize gelenlerin sayısının 500 bini aştığına, bu rakamın sene sonuna kadar bir milyona çıkarak rekor kırılacağına işaret ediyor.

Ortadoğu’nun saç ekim gözdesi gözdesi Batman

Saç ekimi için Avrupa’dan gelenlerin ilk durağı İstanbul olurken, Ortadoğu’nun gözdesi ise Batman oluyor.

Erkeklerde ağırlıklı olarak saç ektirme eğilimi olarak ortaya çıkıyor. Özellikle yoğun saç dökülmesiyle oluşan kellik görüntüsünü kapatmak isteyen birçok kişi saç ekimi merkezlerine başvururken, pazarın büyümesini de tetikliyor.

"Küresel saç ekimi pazarı 2029’da 67,1 milyar dolara ulaşacak"

Market Research’ün araştırmasına göre 2021’de 10,2 milyar dolar değerinde olan küresel saç ekimi pazarının 2029’da 67,1 milyar dolara ulaşması bekleniyor.