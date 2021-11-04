Lahana, karnabahar, kereviz, ıspanak, brokoli, pancar, kale marulu, soğan ve pırasa gibi kışlık sebzelerin üretiminde Ege Bölgesi’nde ilk sırada yer alan Salihli Ovası’nda, hasat yoğunluğu yaşanıyor.

Kışlık sebze üretimin merkezlerinden ve 12 ay tarımsal üretimin yapıldığı Salihli Ovası’nda yetişen kışlık sebzeler başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanına gönderilirken, kale marulu ise Avrupa’ya ihraç ediliyor.

“YETİŞTİRDİĞİMİZ ÜRÜNLERİ PAZARLARDA SATTIĞIMIZ GİBİ, BİR KISMINI DA TÜRKİYE’NİN ÇEŞİTLİ İLLERİNE GÖNDERİYORUZ”

Mevsimine göre, sebze yetirdiğini belirten üretici Fahrettin Arabacı, “Yetiştirdiğimiz ürünleri kendimiz pazarda satıyoruz. Kış mevsiminin sebzeleri lahana, karnabahar, kereviz ve pırasayı yetiştirip, vatandaşlarımıza sunuyoruz. Yetiştirdiğimiz ürünleri pazarlarda sattığımız gibi, bir kısmını da toptancı halleri vasıtasıyla Türkiye’nin çeşitli illerine gönderiyoruz. Mevsiminde olan biten her şeyi burada elimizden geldiğince sağlıklı bir şekilde yetiştiriyoruz.” dedi.

Türkiye’ye kışlık sebze Salihli Ovası’ndan dağılıyor VİDEO

“ATA TOHUMUNDAN LAHANA YETİŞTİRİYORUZ”

Ata tohumundan yerli lahana yetiştirdiğini de anlatan Arabacı, “Yerli lahana üreterek, bunu sürdürmeye çalışıyoruz. Bu lahana, yemek ve sarma olarak daha makbuldür. Elimizden geldiği kadar yerli lahananın tohumunu alıp, ekmeye devam edeceğiz.” diye konuştu.

“ÜRETMEKLE KALMIYORUZ, DEVAMINI SAĞLIYORUZ”

Halk dilinde lifsiz tatlı kırmızı pancar yetiştirdiğini belirten üretici Faruk Arabacı, “30-40 yıllık babadan kalma tohumlardan kırmızı pancar yetiştiriyoruz. Üretmekle kalmıyoruz, bu tohumların devamını sağlıyoruz. Şu dönemde yemeklik turşuluk olarak talepleri karşılıyoruz. Ürünlerimizi pazarlarda satışlarını gerçekleştiriyoruz.” dedi.

“YENİ GÖZDE KALE BİTKİSİ”

Salihli Ovası’nda yavaş yavaş kale bitkisinin yükseldiğini anlatan üretici Osman Akbaş, “Türkiye’de yeni yeni yetiştirilmeye başlanan kale bitkisi, Salihli Ovamızda da yetişmeye başladı. 3 yıldır bu ürünü yetiştirmekteyiz. Yetiştirilen ürünlerin yüzde 90’ı ihraç edilmektedir.





ÖNCE HAŞLANIP, DAHA SONRA DONDURULMUŞ GÖNDERİLİYOR

Bitki hasat edildikten sonra, önce haşlanıp, daha sonra dondurulmuş bir şekilde gönderiliyor. Salihli Ovamızın yeni gözde ürünlerinden olan kale marulunu önümüzdeki yıllarda daha çok yetiştirip, ülke ekonomisine daha çok katkıda bulunacaktır.” diye konuştu.

“ÜRÜN AVRUPA’YA GİDİYOR”

Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç ise yetiştirilen kale bitkisinin, haşlanarak ve dondurulmuş bir şekilde Avrupa ülkelerine gönderildiğini söyledi. Kale bitkisi hakkında bilgiler veren Yalvaç, “Kale bitkisi, C vitamini çok yüksek ve çok faydalı bir bitkidir. Biz üreticilerimizi bu ürünü yetiştirmeleri konusunda tavsiye ediyoruz. Şu an 1.500 dekar alanda üretim yapılıyor. İnşallah bu rakam daha yukarılara çıkar. Çünkü üreticimizin kışlık sezonda rahat üretip, Avrupalının da ihtiyacı olan ve talep gören bir bitkidir.” diye konuştu.

“EGE BÖLGESİNDE 16 BİN DEKARLA EN FAZLA KIŞLIK SEBZE ÜRETİMİNİN YAPILDIĞI YER SALİHLİ OVASI”

Salihli Ovası’nda tarımsal üretimin 12 ay devam ettiğini belirten Yalvaç, “Bizim buradaki en büyük şansımız diğer illere göre pırasa, karnabahar, lahana kısacası kışlık sebzelerin hepsi yetişiyor. Yetişen sebzelerin tadı aroması, yenmesi, lezzeti, sofralarımızda daha çok benimsenmektedir. Ege Bölgesi’nde 16 bin dekarla en fazla kışlık sebze üretiminin yapıldığı yer Salihli Ovası’dır. Biz de üreticilerimizle gurur duyuyoruz.” dedi.

"YETİŞTİRİLEN ÜRÜNLERİMİZ 2 İLA 4 LİRA ARASINDA ALICI BULUYOR"

Yalvaç, “16 bin dekar alanda yetiştirilen kışlık sebzelerimiz Salihli halkımızdan başlamak üzere İstanbul, Ankara, Antalya ve İzmir başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanına gönderiliyor. Yetiştirilen ürünlerimiz 2 ila 4 lira arasında alıcı buluyor. Üretimiz girdi fiyatlarının çok artmasından dolayı devletimizden destek bekliyor.” şeklinde konuştu.