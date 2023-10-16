TÜRKSAT 6A’da geri sayım başladı! 2024 Haziran'da fırlatılacak Türkiye'nin yeni uydusu TÜRKSAT 6A, 2024’ün Haziran ayı içerisinde fırlatılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, TÜRKSAT 6A ile ilgili gelinen son aşamayı değerlendirdi.

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Türkiye, uzay çalışmalarında yeni bir aşama kaydetmeye hazırlanıyor.

Son kontrolleri yapılan TÜRKSAT 6A haberleşme uydusu fırlatılarak, Türkiye'yi dünya üzerinde haberleşme uydusu üretebilen ilk 11 ülkeden birisi haline getirecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TÜRKSAT 6A’nın şu ana kadarki yapılan tüm testlerden başarıyla geçtiğini belirterek, çalışmalarında gelinen son aşamaya ilişkin değerlendirmede bulundu.

"TÜRKSAT 6A 2024 Haziran'da fırlatılacak"

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin yeni uydusu TÜRKSAT 6A'nın 2024’te Haziran ayı içerisinde fırlatılacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcında dünyada söz sahibi olmak için uzayda iz sahibi olma hususunda kararlılıkla çalışmalarımıza devam ediyoruz.

"Türkiye, dünya üzerinde haberleşme uydusu üretebilen ilk 11 ülkeden biri olacak"

Türkiye’nin uydu serüveni TÜRKSAT 1B ile başlamıştı. Geçen zaman süresince Türkiye, bu alanda büyük mesafeler kat ederek, ilk yerli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A’yı hizmete sunacak. TÜRKSAT 6A haberleşme uydumuz, ülkemizi dünya üzerinde haberleşme uydusu üretebilen ilk 11 ülkeden birisi haline getirecek.

"TÜRKSAT 6A’nın mart ayı içerisinde yer teslimi yapılacak"

Bakan Uraloğlu, TÜRKSAT 6A’nın mart ayı içerisinde yer tesliminin yapılacağını belirterek, şöyle konuştu:

Sonrasında ise uydunun fırlatılmak üzere Space X firması ile yapılan anlaşma gereği fırlatma alanına gönderilerek, haziran ayı içerisinde gerekli fırlatma işlemleri yapılacak.

Teknik özellikleriyle öne çıkıyor

TÜRKSAT 6A, tamamlandığında 42 doğu boylamında hizmet verecek ve yer merkezli bir yörüngede, 35 bin 786 kilometre uzaklıkta konumlanacak.

7,5 kW güce sahip yerli ve milli haberleşme uydusu, 20 aktarıcı ile donatılacak. Uydu, Ku bantta hizmet verecek ve önceki uyduların erişmediği Güney-Doğu Asya gibi bölgelere de ulaşım sağlayacak.

Montaj ve entegrasyon testleri

TÜRKSAT-6A uydusunun montaj, entegrasyon ve testleri, TÜRKSAT, SSB ve TUSAŞ iş birliğiyle yapılıyor. Şu anda; Isıl Yapısal Yeterlilik Modeli, Mühendislik Modeli ve Uçuş Modeli olmak üzere 3 ayrı model üretimi planlanan TÜRKSAT 6A uydu projesinde, Isıl Yapısal ve Mühendislik Modellerinin üretim, entegrasyon ve testleri tamamlandı.

Tamamlanan testler

Sistem seviyesi ilk fonksiyonel testleri, termal vakum testi, titreşim testi, akustik testi ile elektromanyetik uyumluluk testleri de tamamlanmış durumda.