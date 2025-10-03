Abone ol: Google News

TürkŞeker'in şeker pancarı alım fiyatı güncellendi

TürkŞeker, şeker pancarı alım fiyatı ton başına 3 bin 100 lira olarak güncellendiğini bildirdi. Böylece ton başına kota tamamlama primi dahil 2 bin 975 lira olan şeker pancarı alım fiyatı, 3 bin 100 liraya yükseldi.

AA AA
Yayınlama Tarihi: 03.10.2025 08:40
TürkŞeker'in şeker pancarı alım fiyatı güncellendi

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'nin (TürkŞeker) 2025-2026 üretim yılı pancar alım fiyatına ilişkin bilgi verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, sosyal medya hesabından,  2025-2026 üretim yılı şeker pancarı alım fiyatının kota tamamlama primiyle birlikte ton başına 3 bin 100 lira olarak yeniden belirlendiğini duyurdu.

2 BİN 975 LİRADAN, 3 BİN 100 LİRAYA

Buna göre, 30 Eylül'de ton başına kota tamamlama primi dahil 2 bin 975 lira olarak belirlenen şeker pancarı alım fiyatı, 3 bin 100 lira olarak güncellendi.

Ekonomi Haberleri