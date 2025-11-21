Turquality ile kilogram başına ihracat 10 kat artış gösterdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Turquality ve Döviz Kazandırıcı Faaliyetler (TDKF) Derneği toplantısı, 18 Kasım 2025 Salı günü, Çırağan Sarayı’nda iş dünyasının yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Turquality ile kilogram başına ihracatı artırmaya devam ettiklerini kaydeden DKF Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Devlet Eski Bakanı Kürşad Tüzmen, Türkiye'de ortalama ihracatın kilogram başına 1,5 dolar civarında iken, Turquality ile kilogram başına ihracat 15 dolara çıktığını belirtti.

TİCARET BAKANLIĞI, ÖZEL SEKTÖR VE STK’LAR ARASINDA İŞ BİRLİĞİ ÖNEMLİ

Marka ekonomisi ve döviz kazandırıcı faaliyetlerin ekonomi için önemine işaret eden Turquality’nin isim babası olan, Devlet Eski Bakanı Kürşad Tüzmen, ülkemizin “ihracat” ve “turizm” olarak iki döviz kaynağının olduğunu ve daha fazla döviz getirmek için Ticaret Bakanlığı, özel sektör ve STK’lar arasındaki çeşitli projelere dair iş birliği için TDKF Derneği olarak köprü görevi üstlendiklerini belirtti.

TURQUALİTY’YE OLAN TALEP HER YIL YÜZDE 25 ARTIYOR

Ülkemizdeki işletmelerin Turquality’ye olan taleplerinin her yıl arttığını ifade eden TDKF İcra Kurulu Başkanı ve Progroup Başkanı Salim Çam, şunları anlattı:

Turquality kapsamında; mal ihracatı yapan 360 firmanın 390 markası ile hizmet ihracatı yapan 150’ye yakın firma Turquality’de bulunuyor. Gerek mal, gerek hizmet tarafında şirketlerin, Turquality’ye olan talepleri her yıl yaklaşık yüzde 25 oranında artıyor. Başvurulara olan talep hiç azalmıyor ve talebin önümüzdeki yıllarda da artarak sürecini öngörüyoruz. Ülkemizin ilk 500’deki ve ilk 1.000’deki firmalarının büyük bölümü Turquality’yi almıştır.

MASAYA YATIRILAN KONULAR

TDKF İcra Kurulu Başkanı ve Progroup Salim Çam tarafından, toplantıya katılanlara, aşağıda yer alan gündem maddeleri hakkında bilgiler verilerek, konular masaya yatırıldı.

1- Yüzyılın Marka Ekonomisi ve Döviz Kazandırıcı Faaliyetler için yapılacak çalışmalar.

2- Şirketlerde iç kooperatifleşme başarı öyküsü: Temel ihtiyaç konusunda fahiş fiyatların düşürülmesi amacıyla ihracat şirketlerinde iç kooperatifleşme çalışmalarının TDKF aracılığıyla geliştirilmesi.

3- TDKF tarafından, Ticaret Bakanlığı’na 5 Mayıs 2025 tarihinde döviz kazandırıcı faaliyetler ziyareti ve toplantı gündemi hakkında bilgi verildi. Ziyarette şu konular gündeme geldi:

a) Turquality’de ülke bazında 5 yıllık destek süresinin, ilgili ülkede başarılı olunmuşsa 5 yıl daha uzatılması.

b) Hizmet ihracatında gastronomi kira giderleri desteklerinin yeniden verilmesi.

c) İstihdam destekleri kapsamına ihracat uzmanlarının da dahil edilmesi.

d) Globalde markalaşmak için global markaların satın alınması ve bu sürecin Turquality tarafından desteklenmesi.

e) İç kooperatifleşmeyi yaygınlaştırmak amacıyla, Turquality Performans Değerlendirme Sistemine bir soru eklenmesi.

4- Üniversite ve ihracat projeleri: Üniversitelerde yürütülen “İhracat Akademisi” çalışmalarının tebrik edilmesi, yaygınlaştırılması ve üniversitelerde bilim, teknoloji ve yapay zeka ihracat merkezlerinin (ÜİM) kurulması.

GENİŞ KATILIM

Dardanel’in ev sahipliğinde düzenlenen Marka Ekonomisi ve Döviz Kazandırıcı Faaliyetler Zirvesi’ne Turquality ve Döviz Kazandırıcı Faaliyetler (TDKF) Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Devlet Eski Bakanı Kürşad Tüzmen, TDKF İcra Kurulu Başkanı ve Progroup Yönetim Kurulu Başkanı Salim Çam, Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik, Dardanel Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Önen, Gedik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Gedik, Uyumsoft Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Önder, ORKA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu’nun aralarında bulunduğu iş insanları, Ticaret Bakanlığı bürokratları ve akademisyenler katıldı.