TÜSİAD Başkanı Orhan Turan: Para politikası yapısal reformlarla desteklenmeli

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan, enflasyondaki gerilemenin önemli olduğunu ancak “fiyat istikrarının tek haneli seviyelere inmeden kalıcı olamayacağını” belirterek, para politikasının yapısal reformlarla desteklenmesi gerektiğini söyledi.

SEDEFED tarafından Sabancı Center’da düzenlenen 17. Rekabet Kongresi’nde konuşan TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, enflasyonun düşük ve tek haneye inmeden kalıcı istikrarın sağlanamayacağını bildirdi.

"FİNANSMAN VE ARA MALI MALİYETİ YÜKÜ"

TÜSİAD’ın maliyet bazlı rekabet gücü endeksine göre sanayicinin en büyük iki yükünün finansman ve ara malı maliyetleri olduğunu belirten Turan, enerji fiyatlarının düşük seyretmesinin rekabet gücünü destekleyebileceğini söyledi.

Turan, sanayicilerin son iki yılda hem finansman maliyetleri hem de talep daralması nedeniyle enflasyonla mücadelenin yükünü ağır şekilde hissettiğini söyledi.

“PARA POLİTİKASI TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL"

“Para politikası tek başına yeterli değil" diyen Turan, "Yapısal reformlara ve mali disipline ihtiyaç var. Bütçede son dönemde sağlanan sıkılaşma olumlu, ancak sürdürülebilirliği kritik” ifadesini kullandı.

“SANAYİDE TOPARLANMA BAŞLADI”

Turan, sanayide en yoğun baskı döneminin geride kaldığını ifade ederek yatırımlarda kademeli toparlanma sinyalleri olduğunu söyledi. Ancak bu toparlanmanın önemli bir kısmının savunma sanayii kaynaklı olduğuna dikkat çekti:

Dış konjonktür şu an lehimize işliyor; özellikle Avrupa talebindeki artış ve euronun güçlenmesi ihracatçıya destek sağlıyor. Fakat bu tablo kalıcı değil, değişime hazırlıklı olmalıyız.

“AB İLE GÜMRÜK BİRLİĞİ GÜNCELLENMELİ”

Turan, Türkiye’nin rekabetçiliğinde Avrupa Birliği’nin (AB) belirleyici rolünün devam ettiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

AB ile Gümrük Birliği’nin modernizasyonu hem Türkiye hem AB için ortak çıkar. Yeşil dönüşüm, dijitalleşme ve yeni nesil tedarik zincirleri bağlamında bu güncelleme artık ertelenemez.

"DOĞRU ADIMLAR ZAMANINDA ATILMALI"

Küresel rekabet gücü için güçlü kurumlar, inovasyon ekosistemi ve nitelikli insan kaynağının stratejik öncelik olması gerektiğini belirten Turan, “Ülke olarak fırsat penceresini kullanabilmemiz, doğru adımları zamanında atmamıza bağlı.” dedi.



