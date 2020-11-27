TÜSİAD: Reform adımlarının atılacağına inanıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'le birlikte yaptıkları toplantının ardından konuşan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türk ekonomisi için reform niteliğinde kararlar almak amacı ile sivil toplum kuruluşları ile bir araya gelme kararının ardından bugün ilk toplantıyı TÜSİAD ile gerçekleştirdi. TCMB Başkanı Naci Ağbal’ın da katıldığı toplantı İstanbul’da gerçekleştirildi.

"EKONOMİ VE HUKUK ALANINDA ÇÖZÜMLERİN, İSTİŞAREYLE ELE ALINMASINDAN MEMNUNUZ"

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nden (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, yapılan toplantı ile ilgili "Ülkemizde ekonomi ve hukuk alanında çözümlerin, yapıcı bir istişare ortamında ele alınmasından büyük memnuniyet duyduk." ifadelerini kullandı.

“REFORM ADIMLARININ ATILACAĞINA İNANIYORUZ”

Simone Kaslowski şu ifadeleri kullandı toplantı kapsamında ekonomik istikrar ve hukuk reformları ile ilgili atılabilecek adımlar konusundaki TÜSİAD görüşlerini sunduklarını dile getirerek “Bu alanlardaki reformların güven ve yatırım ortamı bakımından çok önemli olacağını düşünüyoruz. İş dünyası paydaşları ile iletişimin süreklilik arz etmesini önemsiyor, yapılacak tüm istişareler çerçevesinde reform adımlarının atılacağına inanıyoruz. Sayın bakanlarımıza bugün sağladıkları istişare ortamı için içtenlikle teşekkür ediyoruz." dedi.