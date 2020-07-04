Dolar
6.8597
0.1006%
Euro
7.7279
0.3154%
Altın
1775.06
-0.0157%
Borsa
115748.47
-0.9916%
G. Altın
392.135
0.2046%
Bitcoin
62784.75
0.0912%
24ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 24 C
    Tütün ve alkol ürünlerinde ÖTV'ye zam

    Tütün ve alkol ürünlerinde ÖTV'ye zam

    Gelir İdaresi Başkanlığı'nın yayınladığı listeye göre, alkol ve tütün ürünlerinden alınan ÖTV'de yeni zamlar açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 04.07.2020 - 02:04
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Tütün ve alkol ürünlerinde ÖTV'ye zam #1

    Gelir İdaresi Başkanlığı'nın yayınladığı listede, alkol ve tütün ürünlerinden alınan maktu ÖTV tutarları artırıldı.

    EN UCUZ SİGARADAN ALINAN ÖTV 9.75 TL

    Bira, rakı ve sigaraların maktu ÖTV oranı yüzde 6.89 arttı. En ucuz sigaradan alınan ÖTV, 9.75 TL oldu.

    Tütün ve alkol ürünlerinde ÖTV'ye zam #2

    Tütün ve alkol ürünlerinde ÖTV'ye zam #3

    Görüş Bildir