Tütün ve alkol ürünlerinde ÖTV'ye zam

Tütün ve alkol ürünlerinde ÖTV'ye zam

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Gelir İdaresi Başkanlığı'nın yayınladığı listeye göre, alkol ve tütün ürünlerinden alınan ÖTV'de yeni zamlar açıklandı.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın yayınladığı listede, alkol ve tütün ürünlerinden alınan maktu ÖTV tutarları artırıldı.

EN UCUZ SİGARADAN ALINAN ÖTV 9.75 TL

Bira, rakı ve sigaraların maktu ÖTV oranı yüzde 6.89 arttı. En ucuz sigaradan alınan ÖTV, 9.75 TL oldu.