Petrol
102.88
1.19%
Euro
18.2956
0.12%
Dolar
17.8678
-0.06%
Altın
998.35
0.11%
Borsa
2543
-0.03%
Bitcoin
425.000
8.31%
BTXN Coin
10.07
-5.71%
Bitexen
29ºC
İstanbul
Güneşli 29 C

    Tuz Gölü doğalgaz deposu, kışa hazır hale getirildi

    Depo, soğuk havaların yaşanacağı mevsime karşı tam kapasite dolduruldu. Genişletme çalışmalarının da devam ettiği tesisin kapasitesi 5,4 milyar metreküpe çıkarılacak.
    • 28.07.2022 - 17:49
    • Güncelleme : 28.07.2022 - 18:02
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tuz Gölü doğalgaz deposu, kışa hazır hale getirildi

    Türkiye, kış mevsimi öncesi, önlemlerini her ihtimale karşı şimdiden alıyor.

    Bu doğrultuda Tuz Gölü Yer Altı Doğalgaz Depolama Tesisi, tam dolu kapasitesiyle hazırlandı.

    Yüzde 100'ü dolduruldu

    Tuz Gölü’nün 40 kilometre güneyinde yer alan tesis, 1 milyar 200 milyon metreküp kapasitesinin yüzde 100'ünü doldurarak kış için hazır hale getirildi.

    Yerin 1 kilometre altında, her biri Eyfel Kulesi yüksekliğinde olan 12 adet suni mağarada depolanan gaz, talep olması halinde iletim sistemine aktarılacak.

    Tuz Gölü doğalgaz deposu, kışa hazır hale getirildi VİDEO

    Kapasite 5,4 milyar metreküpe çıkacak

    Söz konusu tesiste, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in duyurduğu genişletme çalışmaları ise devam ediyor.

    İki yıl içinde tamamlanması planlanan çalışmalar kapsamında, tesisin depolama kapasitesi 1,2 milyar metreküpten 5,4 milyar metreküpe çıkacak.

    Suni mağaralara ilave yapılacak

    Günlük geri üretim kapasitesi de 40 milyon metreküpten 80 milyon metreküpe çıkacak olan tesisteki suni mağaralara 40 tane daha eklenecek.

    Bu yıl içinde genişletme çalışmaları tamamlanacak Silivri Doğalgaz Yer Altı Depolama Tesisi’nin 4,6 milyar metreküplük kapasitesi de eklendiğinde Türkiye’nin toplam doğalgaz depolama kapasitesi 10 milyar metreküpe ulaşacak.

    Tuz Gölü doğalgaz deposu, kışa hazır hale getirildi #1

    "Arz güvenliği açısından önemli bir tesis"

    Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) Tuz Gölü İşletme Müdürü İbrahim Kaymaz, tesisin gaz arz güvenliği açısından önemli bir tesis olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:

    "Projemiz kapsamında Hirfanlı Barajı’ndan boru hattı ile aldığımız tatlı suyu yer altına enjekte ediyoruz. Bu enjeksiyon işlemi sonrasında tuzun çözülmesi ile yer altında oluşturduğumuz suni mağaralarla doğalgaz depolaması yapıyoruz. Aynı zamanda burada bulunan tuzlu suyu da işlem sonrasında Tuz Gölü’ne enjekte ediyoruz.

    "Kış sezonuna hazır"

    İşletme Müdürlüğü tesislerimiz, 1,2 milyar depolama kapasitesi ve yüzde 100 doluluk oranı ile 2022-2023 geri üretim sezonuna (kış sezonuna) operasyonel bakımları da tamamlanarak hazır halde.

    Bunun yanı sıra halihazırda 1,2 milyar olan kapasitemizi genişletme projemiz ile 5,4 milyar metreküpe çıkaracağız. Bu anlamda da dünyada tuz yapılarında depolamasının en büyük tesisi olarak ülkemize hizmet edecektir."

    Tuz Gölü doğalgaz deposu, kışa hazır hale getirildi #2

    Eyfel Kulesi yüksekliğinde

    İHA'nın haberine göre, depolama sürecinin tek seferlik bir durum olmadığını dile getiren Kaymaz, "İhtiyaç halinde depolarımızı doldurup kullandıktan sonra tekrar depolarımızı doldurarak ikinci bir döngü ile depolarımızı kullanabiliyoruz.

    Suni mağaralarımız 300 metre yüksekliğinde ve 90 metre çapındadır. Şöyle açıklayayım; bir Eyfel Kulesi yüksekliğinde ve içerisine 10 bin tır sığacak bir hacmimiz mevcuttur." diye konuştu.

    "Yüzde 60’ını kendi güneş enerjisi santrallerimizden karşılıyoruz"

    Tesisin, aynı zamanda yenilebilir enerji anlamında öncü bir tesis olduğunu vurgulayan Kaymaz, "Kamuda ilk güneş takipli güneş enerji santrali tesislerimizde bulunmaktadır. İhtiyacımız olan enerjinin yüzde 60’ını güneş enerjisi santrallerimizden karşılamaktayız.

    Şu an 1 megavat düzeyinde. 2 megavat daha ilave yaparak tüm enerjimizi kendimiz üreteceğiz." ifadelerini kullandı.

    Tuz Gölü doğalgaz deposu, kışa hazır hale getirildi #3

    Tuz Gölü doğalgaz deposu, kışa hazır hale getirildi #4

    Tuz Gölü doğalgaz deposu, kışa hazır hale getirildi #5

    Tuz Gölü doğalgaz deposu, kışa hazır hale getirildi #6


    İlginizi Çekebilir

    Başarılı iş adamı yeni kripto projesini anlatıyor!
    Tesla

    Başarılı iş adamı yeni kripto projesini anlatıyor!

    Afyonkarahisar kahramanını uğurladı
    Gündem

    Afyonkarahisar kahramanını uğurladı

    Bursa'da kaput üzerinde yolculuk kamerada
    3. Sayfa

    Bursa'da kaput üzerinde yolculuk kamerada

    Görüş Bildir