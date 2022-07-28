Depo, soğuk havaların yaşanacağı mevsime karşı tam kapasite dolduruldu. Genişletme çalışmalarının da devam ettiği tesisin kapasitesi 5,4 milyar metreküpe çıkarılacak.

Türkiye, kış mevsimi öncesi, önlemlerini her ihtimale karşı şimdiden alıyor.

Bu doğrultuda Tuz Gölü Yer Altı Doğalgaz Depolama Tesisi, tam dolu kapasitesiyle hazırlandı.

Yüzde 100'ü dolduruldu

Tuz Gölü’nün 40 kilometre güneyinde yer alan tesis, 1 milyar 200 milyon metreküp kapasitesinin yüzde 100'ünü doldurarak kış için hazır hale getirildi.

Yerin 1 kilometre altında, her biri Eyfel Kulesi yüksekliğinde olan 12 adet suni mağarada depolanan gaz, talep olması halinde iletim sistemine aktarılacak.

Tuz Gölü doğalgaz deposu, kışa hazır hale getirildi VİDEO

Kapasite 5,4 milyar metreküpe çıkacak

Söz konusu tesiste, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in duyurduğu genişletme çalışmaları ise devam ediyor.

İki yıl içinde tamamlanması planlanan çalışmalar kapsamında, tesisin depolama kapasitesi 1,2 milyar metreküpten 5,4 milyar metreküpe çıkacak.

Suni mağaralara ilave yapılacak

Günlük geri üretim kapasitesi de 40 milyon metreküpten 80 milyon metreküpe çıkacak olan tesisteki suni mağaralara 40 tane daha eklenecek.

Bu yıl içinde genişletme çalışmaları tamamlanacak Silivri Doğalgaz Yer Altı Depolama Tesisi’nin 4,6 milyar metreküplük kapasitesi de eklendiğinde Türkiye’nin toplam doğalgaz depolama kapasitesi 10 milyar metreküpe ulaşacak.

"Arz güvenliği açısından önemli bir tesis"

Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) Tuz Gölü İşletme Müdürü İbrahim Kaymaz, tesisin gaz arz güvenliği açısından önemli bir tesis olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Projemiz kapsamında Hirfanlı Barajı’ndan boru hattı ile aldığımız tatlı suyu yer altına enjekte ediyoruz. Bu enjeksiyon işlemi sonrasında tuzun çözülmesi ile yer altında oluşturduğumuz suni mağaralarla doğalgaz depolaması yapıyoruz. Aynı zamanda burada bulunan tuzlu suyu da işlem sonrasında Tuz Gölü’ne enjekte ediyoruz.

"Kış sezonuna hazır"

İşletme Müdürlüğü tesislerimiz, 1,2 milyar depolama kapasitesi ve yüzde 100 doluluk oranı ile 2022-2023 geri üretim sezonuna (kış sezonuna) operasyonel bakımları da tamamlanarak hazır halde.

Bunun yanı sıra halihazırda 1,2 milyar olan kapasitemizi genişletme projemiz ile 5,4 milyar metreküpe çıkaracağız. Bu anlamda da dünyada tuz yapılarında depolamasının en büyük tesisi olarak ülkemize hizmet edecektir."



Eyfel Kulesi yüksekliğinde

İHA'nın haberine göre, depolama sürecinin tek seferlik bir durum olmadığını dile getiren Kaymaz, "İhtiyaç halinde depolarımızı doldurup kullandıktan sonra tekrar depolarımızı doldurarak ikinci bir döngü ile depolarımızı kullanabiliyoruz.

Suni mağaralarımız 300 metre yüksekliğinde ve 90 metre çapındadır. Şöyle açıklayayım; bir Eyfel Kulesi yüksekliğinde ve içerisine 10 bin tır sığacak bir hacmimiz mevcuttur." diye konuştu.

"Yüzde 60’ını kendi güneş enerjisi santrallerimizden karşılıyoruz"

Tesisin, aynı zamanda yenilebilir enerji anlamında öncü bir tesis olduğunu vurgulayan Kaymaz, "Kamuda ilk güneş takipli güneş enerji santrali tesislerimizde bulunmaktadır. İhtiyacımız olan enerjinin yüzde 60’ını güneş enerjisi santrallerimizden karşılamaktayız.

Şu an 1 megavat düzeyinde. 2 megavat daha ilave yaparak tüm enerjimizi kendimiz üreteceğiz." ifadelerini kullandı.