Tuz Gölü ve Silivri doğalgaz depolama tesisleri gaz ile dolduruldu BOTAŞ'ın enerji arz güvenliğini temin ve tesis etme önceliğiyle işlettiği Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Tesisi’nde işletmeye alınan 12 suni mağarada 1,2 milyar metreküp doğalgaz depolandı. Depolar, tam kapasiteye ulaştığında evlerdeki yıllık doğalgaz tüketimi karşılanabilecek.

İHA

Kesintisiz enerji sağlamada büyük önem taşıyan Silivri ve Tuz Gölü depolama tesislerinde çalışmalar devam ediyor.

Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Tesisi’nde depolar dolduruldu.

Yerin 1,5 km altında açılan olan tuz kuyularına tatlı su basılarak tuzun eritilmesi ile toplam 52 kavernadan oluşan depolama projesi kapsamında yer alan ve yer altındaki kuyularda tuzu eritmek amacıyla Hirfanlı Barajı'ndan getirilen tatlı su, işlem sonrasında tuzlu su olarak Tuz Gölü’ne pompalanıyor.

Bu sayede Tuz Gölü'ndeki su seviyesi her geçen gün artarak Tuz Gölü havzasındaki habitat yeniden canlanıyor.

Mağara sayısı 52'ye çıkıyor

Mevcutta 12 mağarada depolanan doğalgaz için ikinci etapta 40 mağara daha oluşturulacak. İkinci etap için çalışmalar sürüyor.

İkinci etabın da devreye alınması ile doğalgaz depolama kapasitesi 5,4 milyar metreküpe, geri üretim kapasitesi ise günlük 80 milyon metreküpe çıkarılacak.

Depolarla konutlardaki yıllık tüketim karşılanacak

Türkiye’nin ilk doğalgaz depolama tesisi ünvanıyla 2007 yılında hayata geçirilen Silivri Doğal Gaz Depolama Projesi'nde halihazırda 4,6 milyar metreküp depolama kapasitesine ulaşıldı.

Kapasitesiyle denizlerde Avrupa'daki en büyük depolama tesisi olan Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi, Türkiye'de kesintisiz enerji sağlamak adına kritik önem taşıyor.

Türkiye, 2021'de 59 milyar metreküp doğalgaz tüketti

EPDK'nın yıllık yayınladığı son rapora göre, Türkiye 2021'de 59 milyar metreküp doğalgaz tüketti. Bunun 10 milyar metreküpü konutlarda kullanılıyor.

Tesisteki İkinci etap çalışmaları kapsamında devreye alınacak yeni depolama alanlarıyla birlikte kapasite 5,4 milyar metreküpe kadar çıkacak ve konutlarda kullanılan doğalgazın yarısı karşılanacak. Gaz basım işlemi devam eden iki bölgedeki büyük depolar, tam kapasiteye ulaştığında evlerdeki yıllık doğalgaz tüketimi karşılanabilecek.