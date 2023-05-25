Tüzel kişilere görüntülü görüşerek hesap açma imkanı Koronavirüs salgını sırasında kısıtlamaları aşmak için online müşteri kaydı yapılmaya başlamıştı. Şimdi de sadece kişiler değil tüzel kurumların da bu ayrıcalıklardan yararlanabilmesine karar verildi.

AA

Dünyada işlemlere hız kazandırmak için birçok işlem internete indirgendi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yapılan yeni düzenleme ile gerçek kişilerin yanı sıra ticaret siciline kayıtlı tüzel kişilerin de uzaktan kimlik tespiti yoluyla banka müşterisi olması haziran itibarıyla mümkün hale gelecek.

BDDK, tamamen dijital ortamda banka müşterisi olmayı sağlayan "Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik"’te değişikliğe gitti.

Anonim ve limitedler de görüntülü görüşmeyle hesap açabilecek

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan değişikliğe göre, anonim ve limited gibi ticaret siciline kayıtlı tüzel kişiler de görüntülü görüşme yöntemiyle banka hesabı açabilecek.

İnternet üzerinden çevrim içi doğrulama

Sicile kayıtlı şirketlerin temsilcileri, şirketin unvanı, sicil numarası gibi bilgiler fiziki belge ve ıslak imza gerekmeden internet üzerinden çevrim içi olarak doğrulanacak.

Görüntülü görüşme şifrelenmiş güvenli iletişim ile yapılacak

Değişikliğe göre, şirketlerin uzaktan kimlik tespiti, şirket temsilcisinin elektronik ortamda form aracılığıyla alınan başvurusuna binaen, temsilci ile banka çalışanının aynı ortamda bulunmasına gerek olmadan, çevrim içi olarak görüntülü görüşmesi ve birbiriyle iletişim kurmasıyla gerçekleşecek. Yapılan görüntülü görüşmede olası riskler dikkate alınarak yeterli güvenlik ve gizlilik seviyesi oluşturulması zorunlu olacak ve görüntülü görüşme şifrelenmiş uçtan uca güvenli iletişim ile yapılacak.

Yönetmeliğe yapay zekâ temelli uygulamalar ve engelli vatandaşlara ilişkin de hüküm eklendi

Kişilerin uzaktan kimlik tespiti sürecinin kolaylaştırılması, banka çalışanı tarafından gerçekleştirilecek kontrollerin yapay zekâ uygulamalarıyla desteklenmesi ve sürecin insan müdahalesi olmadan dijital şekilde tamamlanmasının da önü açıldı. Bununla birlikte, engelli vatandaşların yaşadıkları zorlukları gidermek amacıyla görüntülü görüşme aşamasında engelli kişilerin üçüncü bir kişiden yardım alabilmesine de imkân sağlanacak.