Tuzla'da 4 bin gencin iyilikte yarıştığı ‘iyilik şampiyonası’ tamamlandı

Tuzla Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle gençleri iyilikte yarıştıran bir etkinlik düzenledi.

Türkiye’de bir ilk olan ve gençlerin iyilikte yarıştığı İyilik Şampiyonasında ödül kazanan takımlar açıklandı.

Etkinliğin İstanbul etabı, Tuzla Belediyesi’nin Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle gerçekleştirdi.



Tuzla Belediyesi’nin Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle gerçekleştirdiği İstanbul etabının İyilik Şampiyonası’nın ödül törenine öğrenciler ve yetkililer katıldı.

Gençler 1.000 takım ve 11 farklı görevde yarıştı

Şampiyona kapsamında, lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan 4 bin genç, kurdukları 1.000 takım ile 11 farklı görevde yarıştı.

Tüm kategorilerde başarılı olan gençlere ödüllerini Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Tuzla Belediyesi Ayyıldız Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen ödül töreninde verdi.

Gençlik iyilikte yarıştı - Video

Büyük ödülün sahipleri belirlendi

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın her hafta sosyal medya üzerinden duyurduğu hadi gülümse, gülümseten kutu, kitap toplama, en sevdiğini paylaş gibi görevleri yerine getirerek en çok puanı toplayan takımlar büyük ödüllerin sahibi oldu.

"Her ne kadar yarışma da olsa tam bir bir sosyal sorumluluk projesi"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "4 bin gencimizin bin takım kurarak yarıştığı İyilik Şampiyonasını ödül töreni ile birlikte taçlandırdık. İyilik Şampiyonası her ne kadar yarışma da olsa tam bir bir sosyal sorumluluk projesiydi. İyilik gibi çok evrensel bir kavramı topluma yaymak, gençler arasında iyiliği daha bulaşıcı hale getirmek için gayret ediyoruz diye başlamıştık. Şampiyonaya katılan tüm gençlerimize yürekten teşekkür ediyorum. Hem medeniyetimiz adına hem de evrensel değerlerle, tüm dünyaya iyiliği yaygınlaştırmak gibi güzel bir kulvarda yarıştı gençler. Onlarla gurur duyuyoruz. Geleceğimizin teminatı gençlerimizin başarılarının devamını diliyorum.” dedi.

"Çok güzel anılar biriktirdik"

İyilik Şampiyonası’nın lise kategorisinde birinci olan takımda bulunan 16 yaşındaki Bengi Su, "Yarışmaya sosyal medyadan görerek katıldık. Lise öğrencilerine yurt dışına çıkma fırsatı verdiğini gördük. İlgimizi çekti. Görevlere baktığımız zaman insanlarla sürekli iletişim halinde olmamız gibi görevleri gördüğümüzde çok heyecanlandık. Yarışma esnasında bu görevleri yaptığımız zaman çok güzel anılar biriktirdik.” dedi.

"Birinci olduğumuz için mutluyuz"

Lal Er ise, "Birinci olduğumuz için çok mutluyuz. Çok eğlendik. İyilik Şampiyonası 20 sene içerisinde Türkiye’nin en büyük faaliyetlerinden birisi olacak. Biz bunun ilkinin birincisiyiz. Bu yüzden ekstra mutluyuz.” dedi.

Şampiyonanın İstanbul ayağını Bakan Kasapoğlu duyurmuştu

Şampiyonanın İstanbul ayağı, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun katılımıyla Ankara’da gerçekleşen basın toplantısıyla duyurulmuştu.