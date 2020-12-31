TVF'nin ihraç ettiği borçlanma araçları, finansal araçlar arasına eklendi

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi AŞ ve Türkiye Varlık Fonu'nun (TVF) ihraç ettiği borçlanma araçları, aracı kurumlar tarafından repo ve ters repo işlemlerine konu edilebilecek finansal araçlara katıldı.

Aracı kurumlar tarafından yapılacak repo ve ters repo işlemlerine ilişkin esaslar hakkında tebliğde değişiklikler yapan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı.

REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE KONU EDİLEBİLECEK FİNANSAL ARAÇLARIN ÇEŞİTLERİ ARTTI

Tebliğin, aracı kurumlar tarafından repo ve ters repo işlemlerine konu edilebilecek finansal araçları belirleyen 6. maddesi fıkralarında yapılan değişikliğe göre, söz konusu finansal araçlar arasına, gayrimenkul sertifikaları, projeye dayalı menkul kıymetler, serbest fonlar hariç olmak üzere yatırım fonlarının katılma payları, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve kurum ve kuruluşları ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın üyesi veya ortağı olduğu uluslararası kuruluş niteliğindeki yabancı kuruluşlarca ihraç edilmiş borçlanma araçları, kira sertifikaları, gayrimenkul sertifikaları, projeye dayalı menkul kıymetler, varlığa dayalı menkul kıymetler, varlık teminatlı menkul kıymetler, ipoteğe dayalı menkul kıymetler ve ipotek teminatlı menkul kıymetler de eklendi.

YATIRIM FONLARININ TEMİNATLANDIRILMASI

Tebliğin 7’nci maddesine eklenen fıkralara göre, yatırım fonlarının teminatlandırılmasında; para piyasası şemsiye fonuna bağlı fonlar için değerleme fiyatının yüzde 95'i, borçlanma araçları şemsiye fonuna bağlı fonlar ve borçlanma aracı endeksini takip eden borsa yatırım fonları için değerleme fiyatının yüzde 90'ı, hisse senedi şemsiye fonuna bağlı fonlar ve ortaklık payı endeksini takip eden borsa yatırım fonları için değerleme fiyatının yüzde 80'i, diğer şemsiye fonlara bağlı fonlar ile diğer borsa yatırım fonları (serbest şemsiye fonlara bağlı fonlar hariç) için değerleme fiyatının yüzde 85'i, gayrimenkul ve girişim sermayesi yatırım fonları için değerleme fiyatının yüzde 75'i esas alınacak.

Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları kapsamında değerlemesi yapılan finansal araçların teminatlandırılmasında ise değerleme fiyatının yüzde 100'ü esas alınacak.

Repo ve ters repo işlemlerine konu nakit ve teminatın farklı para birimlerinde olması durumunda 7’nci maddenin ilgili fıkralarında yer alan teminat oranları yüzde 5 daha düşük olmak üzere uygulanacak.

Repo ve ters repoya konu edilen, aracı kurumların kendilerinin veya sermaye, yönetim ve denetimlerine hakim oldukları bağlı ortaklık, iştirak ve müesseseleri ile aracı kurumların mevduat ve katılım bankaları hariç nitelikli pay sahiplerinin ihraç ettiği finansal araçların tutarı aracı kurum öz sermayesinin yüzde 10'unu aşamayacak.