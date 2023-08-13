TZOB: Birçok ülke gıda milliyetçiliği yapıyor Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki ayçiçek hasadının bir kısmı tohumdaki sorunlar nedeni ile yapılamadı. TZOB Başkanı Bayraktar sorunu sahada inceleyerek açıklamada bulundu.

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AA

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesine gelen Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı (TZOB) Şemsi Bayraktar, ilçeye bağlı Sarılar Mahallesi’nde çiftçilerle bir araya geldi.

Kurak geçen mevsim ve ayçiçeği üretimindeki verim düşüşü sebebiyle yaşanan sıkıntıları yerinde görmek için Tekirdağ’a gelen Bayraktar, pandemi sürecinde birçok ülkenin "gıda milliyetçiliği" yaptığını ve bunun devam edeceğini belirtti.

Bayraktar, yabancı menşeli uluslararası firmanın dağıttığı tohumların ise üreticiyi perişan ettiğini de sözlerine ekledi.

"Reklam amacıyla dağıtılan tohumlar üreticiye zarar verdi"

Burada çiftçiler ile sohbet ederek sorunlarını dinleyen Bayraktar, ardından mahallede ayçiçeği üretimi yapan ve yabancı bir firmanın reklam amaçlı dağıttığı tohumlar sebebiyle hasat yapılamayacak ürünler elde ettiğini söyleyen çiftçinin ürünlerini yerinde inceledi.

"Yabancı tohum üreticiyi perişan etti"

Bayraktar, ayçiçeği tarlasında yaptığı açıklamada, şu bilgileri verdi:

Ayçiçeği çok önemli bir ürün. Ayçiçeği üretimi son yıllarda artış gösterdi. Bu üretimin yüzde 40’ını Trakya Bölgesi sağlıyor. Bu sene ciddi bir sorunla karşı karşıyayız. Bu bahçede de gördüğünüz gibi verimlilikte çok ciddi bir düşüş var. Üretimimizi perişan eden bir durumla karşı karşıyayız. Tabii bunun sebepleri var. Bir tanesi, üreticilerimiz ekim zamanında aşırı yağışların olması neticesinde bu yaz ekimi geç yaptılar. Arkasından kuraklık geldi. Üretim fevkalade olumsuz etkilendi. Tabii bunun dışında bir firmanın reklam yaparak bu bölgede tohum dağıtması, dağıttığı tohumların da maalesef çok kalitesiz olması, bu tarlada da bu tohum vardı, tabii ki üretimde büyük düşüşe sebebiyet verdi.

"Zararı karşılamaları gerekirdi"

Bizim üzüntümüz şu, bu firma yetkililerinin, aldığım bilgilere göre buraya gelip ‘Arkadaşlar böyle bir tohum dağıttık. Sizi mağdur ettik. Üretiminizi engelledik. Tohumlarımız maalesef kalitesiz çıktı. Zararlarınızı karşılayacağız’ demesi gerekirdi. Arkadaşlarımızın ifadesine göre böyle bir şey duymadık. Üreticiyi sahiplenmediğini duyduk. Bu firma yetkilisini uyarmak zorundayız. Üreticiyle bir araya gelin, bu zararları en kısa sürede tanzim noktasına gidin ve üreticimizin bu sıkıntısını hep birlikte gidermeye çalışalım. Gördüğümüz kadarıyla bu yabancı menşeli uluslararası firmanın büyük reklamlar yaparak dağıttığı tohumlar kalitesiz çıktı ve üreticiyi perişan etti.

"Ekilen alanın yüzde 7'si zarar gördü"

Ayçiçeği ekimi yapılan alanların 200 bin hektar civarında, ayçiçeği ekimi yapılan alanların yüzde 7’si bu bozuk tohumdan zarar görmüş. Bu da ciddi bir rakam. Bunun dışındaki zararlar sıcaklık ve kuraklıkla ilgili.

"Bu borçların muhakkak surette faizsiz olarak ertelenmesi lazım"

Bayraktar açıklamasının devamında, üreticilerin borçlarının ertelenmesi gerektiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

Bu bölgede üretim yapan üreticilerimizin Ziraat Bankası'na, değişik bankalara ve Tarım Kredi Kooperatiflerine ayni ve nakdi kredi borçları var. Bu borçların muhakkak surette faizsiz olarak ertelenmesi lazım. Bunun dışında yine bizim üreticilerimizin bu bölge üreticilerinin bizden talebi var. Diyorlar ki, 'Sadece ayçiçeğinde değil, buğdayda da verim düşüklüğü var. Kuraktan buğday ürünümüzle etkilendi, dolayısıyla bu bölge bir afet bölgesi ilan edilmeli' diyorlar. Bu taleplerini de buradan dile getirmiş olalım. Yani bir afet bölgesi ilan edilmesi isteniyor.

"Gıda milliyetçiliği yapılıyor"

Bayraktar, dünyada tarımın stratejik bir ürün olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı: