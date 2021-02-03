TZOB: Stokçuluk gıda fiyatlarını etkiliyor

TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, fiyatları etkileyen etmenler arasında spekülatif hareketler, stokçuluk, denetim yetersizliği ve caydırıcı tedbirlerin eksikliğini gerekçe olarak gösterdi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, "Spekülatif hareketler ve stokçuluk, denetim yetersizliği ve caydırıcı tedbirlerin eksikliği fiyatları etkiliyor." açıklamasında bulundu.

"DENETİMLER ARTIRILMALI"

Bayraktar, son dönemde gıda ürünlerinde görülen fiyat artışlarını ve alınması gereken tedbirleri değerlendirerek, gıda fiyatlarında istikrar için denetimlerin artırılmasını ve caydırıcı cezai önlemlerin alınmasını önerdi.

"YAŞ MEYVE VE SEBZEDE FİYATLARIN ARTTIĞI BİR DÖNEME GİRİLDİ"

Mevsim itibarıyla özellikle yaş meyve ve sebzede fiyatların arttığı bir döneme girildiğinin altını çizen Bayraktar, diğer yandan yurt dışı fiyatlarındaki artış ve kurların yüksekliğine de bağlı olarak, tahıl grubu ve ham madde teminindeki sıkıntılar yüzünden bitkisel yağlar ile hayvansal ürünlerde de yükseliş olduğunu söyledi.

"ÜLKELER ÜRÜNLERİNİ STOKLUYOR"

Bayraktar, "Dünya tarım ticareti yeni bir boyut kazandı. Ülkeler ürettiğini stoklama yoluna gittiğinden ve döviz kurunda yukarı oynamalar yüzünden ithalat pahalı hale geldi, ham madde fiyatları yükseldi. İthalata dayalı girdi kullanımının getirdiği yüksek fiyatlar özellikle çiftçileri olumsuz etkilemektedir." değerlendirmesinde bulundu.

"PİYASA MARKET ZİNCİRİ EGEMENLİĞİNİN ALTINDA"

Türkiye'de tarımsal üretim-pazarlama sürecinde sıkıntıların devam ettiğine dikkati çeken Bayraktar, "Piyasanın büyük ölçüde market zincirlerinin egemenliği altında olması da tekelci yapı oluşturmakta, gıda fiyatları yükselmektedir." ifadesini kullandı.

ÜRETİCİ ÖRGÜTLERİNE VURGU

Üretimin planlı yapılması ve dışa bağımlılığı azaltıcı politikaların uygulanması gerektiğini anlatan Bayraktar, üretici örgütlerinin daha etkin çalışabilmeleri için desteklenmeleri gerektiğini belirtti.