TZOB, ürün fiyat farklarını ortaya serdi TZOB, her ay olduğu gibi üretici ve market fiyatlarını kıyasladı. Enflasyon verisinden önce almaya alışkın olduğumuz fiyat farkları listesi, bu kez Ramazan ayının öncesini kapsadığı için büyük ilgi gördü.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, fiyatı en fazla artan ürünün markette lahana, üreticide sivri biber; fiyatı en fazla düşen ürünün ise market ve üreticide patlıcan olduğunu açıkladı.

Ramazan boyunca karşılaştırma devam edilecek

Bayraktar, yaptığı açıklamada, Ramazan ayı boyunca üretici ve market fiyatlarını takip edip kamuoyunu bilgilendireceklerini söyledi.

"Üreticiyle market arasındaki fiyat farkı 4,4 kata çıktı"

Geçen ay sonuna kıyasla üreticiyle market arasındaki fiyat farkının 4,4 kata kadar ulaştığını belirten Bayraktar, şöyle konuştu:

Üreticilerimiz artan maliyetler nedeniyle yükselen fiyatlardan yeterli geliri elde edemiyor, tüketicilerimiz ise pahalıya tüketmek durumunda kalıyor. Başta depremler olmak üzere özellikle sel, kuraklık gibi doğal afet etkileriyle mücadele ettiğimiz bugünlerde, bütün kesimler sağduyulu davranmalı, fırsatçılığa müsaade edilmemelidir. Yaşadığımız deprem ve doğal afetlere rağmen fedakar çiftçilerimiz, 'sofralarda eksik olmasın' diye üretimde kalmaya ve Ramazan ayında vatandaşlarımızın huzurlu bir şekilde iftar yapabilmesi için gayretle çalışmaya devam ediyor.

"39 ürünün 28'inde fiyat arttı"

Ramazan öncesi 28 Şubat-17 Mart tarihleri sürecinde üreticiyle market arasındaki en fazla fiyat farkının yüzde 344,7 ile limonda görüldüğünü belirten Bayraktar, şu bilgiyi verdi:

Limondaki fiyat artışını yüzde 258,3 ile elma, yüzde 237,3 ile kuru üzüm, yüzde 217,2 ile marul, yüzde 210,3 ile kırmızı mercimek, yüzde 190,5 ile ıspanak takip etti. Markette limon 4,4 kat, elma 3,6 kat, kuru üzüm 3,4 kat, marul 3,2 kat, kırmızı mercimek 3,1 kat fazlaya satıldı. Üreticide 3 lira 50 kuruş olan limon 15 lira 56 kuruşa, 5 lira olan elma 17 lira 92 kuruşa, 25 lira olan kuru üzüm 84 lira 32 kuruşa, 4 lira 82 kuruş olan marul 15 lira 29 kuruşa, 13 lira 84 kuruş olan kırmızı mercimek 42 lira 94 kuruşa, 5 lira 64 kuruş olan ıspanak 16 lira 39 kuruşa satıldı. Ramazan ayı öncesi market fiyatlarına bakıldığında, 28 Şubat-17 Mart tarihleri arasında geçen 17 günlük süreçte 39 ürünün 28'inde fiyat artışı görülürken, 11'inde ise azalma oldu. Markette en fazla fiyat artışı yüzde 25,9 ile lahanada görüldü. Lahanadaki fiyat artışını yüzde 15,1 ile yeşil soğan, yüzde 9 ile kuru soğan, yüzde 8,4 ile yeşil mercimek takip etti. Marketlerde fiyatı en çok düşen ürün yüzde 21,9 ile patlıcan oldu. Patlıcandaki fiyat düşüşünü yüzde 20,4 ile domates, yüzde 19 ile karnabahar, yüzde 14,5 ile salatalık izledi.

"Üreticide en fazla sivri biber fiyatlandı"

Bayraktar, üretici fiyatlarında ise 17 günlük süreçte 31 ürünün 12'sinde fiyat düşüşü, 8'inde fiyat artışı olduğunu söyleyerek, şu rakamları artırdı:

11 üründe ise fiyat değişimi görülmedi. Üreticide, havuç, elma, kuru fasulye, nohut, kırmızı mercimek, yeşil mercimek, pirinç, kuru kayısı, kuru üzüm, kuru incir ve Antep fıstığı fiyatlarında değişim olmazken, fiyatı en çok düşen ürün yüzde 34,5 ile patlıcan oldu. Patlıcandaki fiyat düşüşünü yüzde 33,3 ile limon, yüzde 32,1 ile domates, yüzde 28 ile karnabahar, yüzde 22,5 ile patates, yüzde 20,9 ile kabak, yüzde 19,2 ile marul, yüzde 9,1 ile kuru soğan izledi. Üreticide en fazla fiyat artışı yüzde 36,8 ile sivri biberde görüldü. Sivri biberdeki fiyat artışını yüzde 8,6 ile yumurta, yüzde 7,3 ile pırasa, yüzde 6,2 ile dana karkas, yüzde 5,9 ile yeşil soğan takip etti.

Fiyat değişimlerin nedenleri

Limon ve patateste görülen fiyat düşüşlerinin daha çok talepte yaşanan daralmadan meydan geldiğini kaydeden Bayraktar, şunları söyledi:

Patlıcan, karnabahar, marul ve kabaktaki fiyat azalışları ise daha çok arzın artmasından kaynaklandı. Sivri biberde yaşanan fiyat artışı, arzdaki daralmadan meydana geldi. Yumurta ve dana karkasta görülen fiyat artışı arz ve talepteki değişimden kaynaklandı. Bu yıl ve geçen yıl ramazan ayı öncesindeki fiyatlara göre; markette 36 üründe fiyat artışı, 3 üründe fiyat düşüşü oldu. Geçen yıl ramazan ayı öncesine göre markette en fazla fiyat artışı yüzde 185,4 ile kuru soğanda görüldü. Kuru soğandaki fiyat artışını yüzde 160,8 ile havuç, yüzde 153,4 ile pırasa, yüzde 141,4 ile beyaz peynir, yüzde 129,2 ile Antep fıstığı, yüzde 127,9 ile kaşar peyniri izledi. Markette en fazla fiyat düşüşü yüzde 22,8 ile karnabaharda oldu. Karnabahardaki fiyat düşüşünü yüzde 13,4 ile sivri biber, yüzde 5,9 ile patlıcan takip etti.

"Karnabaharın fiyatı değişmedi"