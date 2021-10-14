Dört büyük ABD bankası üçüncü çeyrekte kârlarını artırdı

ABD'nin büyük bankalarından Bank of America'dan yapılan açıklamaya göre, bankanın bu yılın üçüncü çeyreğindeki net kârı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 57 artışla 7 milyar 700 milyon dolar oldu. Şirket, 2020'nin üçüncü çeyreğinde 4 milyar 900 milyon dolar net kâr elde etmişti.

Kurumun hisse başına kârı da geçen yılın üçüncü çeyreğinde 0,51 dolar olarak kaydedilirken, bu yılın aynı döneminde 0,85 dolara yükseldi.

Bankanın bu yılın üçüncü çeyreğindeki geliri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artarak 22 milyar 800 milyon dolara çıktı. Geçen senenin temmuz-eylül döneminde Bank of America'nın geliri 20 milyar 300 milyon dolar olmuştu.

CITIGROUP KÂRINI YÜZDE 48 ARTIRDI

Citigroup'tan yapılan açıklamaya göre bankanın bu yılın üçüncü çeyreğindeki net kârı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48 artarak 4 milyar 600 milyon dolara yükseldi. Bankanın geçen yılın temmuz-eylül dönemindeki net kârı, 3 milyar 200 milyon dolar olmuştu.

Kurumun hisse başına kârı geçen yılın üçüncü çeyreğinde 1,36 dolar olarak kaydedilirken, bu yılın aynı döneminde 2,15 dolar oldu.

Citigroup'un bu yılın üçüncü çeyreğindeki geliri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 azalış göstererek 17 milyar 200 milyon dolar oldu. Şirket, geçen yılın üçüncü çeyreğinde 17 milyar 300 milyon dolar gelir elde etmişti.

WELLS FARGO'NUN KÂRINDA YÜZDE 60'A YAKIN ARTIŞ

Wells Fargo'nun net kârı da bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yıla göre artış gösterdi. Bankadan yapılan açıklamaya göre, kurumun bu yılın üçüncü çeyreğindeki net kârı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 59 artarak 5 milyar 100 milyon dolara yükseldi. Banka, 2020'nin üçüncü çeyreğinde 3 milyar 200 milyon dolar net kâr elde etmişti.

Kurumun hisse başına kârı, bu yılın üçüncü çeyreğinde 1,17 dolara çıktı. Bankanın hisse başına kârı, geçen yılın aynı döneminde 0,70 dolar seviyesindeydi.

Wells Fargo'nun 2020'nin üçüncü çeyreğindeki geliri ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,5 azalışla 18 milyar 800 milyon dolar oldu. Banka, geçen yılın aynı döneminde 19 milyar 300 milyon dolar gelir elde etmişti.

MORGAN STANLEY'İN KÂRI YÜZDE 37 ARTTI

Morgan Stanley'den yapılan açıklamaya göre ise kurumun bu yılın üçüncü çeyreğindeki net kârı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 37 artış göstererek 3 milyar 700 milyon dolar oldu. Şirket, 2020'nin üçüncü çeyreğinde 2 milyar 700 milyon dolar net kâr elde etmişti.

Geçen yılın üçüncü çeyreğinde 1,66 dolar olan kurumun hisse başına kârı, bu yılın aynı döneminde 1,98 dolara yükseldi.

Morgan Stanley'in bu yılın üçüncü çeyreğindeki geliri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 artarak 14 milyar 800 milyon dolara çıktı. Geçen senenin temmuz-eylül döneminde Morgan Stanley'in geliri 11 milyar 700 milyon dolar olmuştu.