Üçlü Danışma Kurulu toplanacak! İşçi, işveren ve memur temsilcileri dinlenecek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işçi, işveren ve memur konfederasyonları ile bir çalışma başlatıyor. Yapılacak toplantıda bu birimlerden gelen konu başlıkları değerlendirilecek ve yıl bitmeden "Üçlü Danışma Kurulu" toplanacak.

AA

Çalışma hayatını oluşturan katmanların ayrı ayrı sorunları ve talepleri var. Kalıcı bir çalışma barışı için bu katmanların temsilcilerinin de bulunduğu çözüm yolları arayışı devam ediyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, çalışma hayatının önemli sosyal diyalog mekanizmalarından olan Üçlü Danışma Kurulu'nu tekrar toplamak için harekete geçti.

Toplantıda çalışma hayatında aktif bulunan kesimlerin temsilcilerinin görüşleri alınarak sorunların giderilmesi için harekete geçilmesi planlanıyor.

Son olarak 15 Ekim 2018'de dönemin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında yapılan Üçlü Danışma Kurulu'nun yeniden toplanması için çalışmalar başladı.

TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, TİSK'e yazı gitti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve ilgili kurumlara gönderdiği yazıyla toplantıda ele alınması istenen konuların 2 Ekim'e kadar Bakanlığa bildirilmesi talebinde bulundu.

Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen ve KESK'ten görüş istendi

Önceki toplantılardan farklı olarak, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) yazı gönderilmezken, görüşü istenenler arasına Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen ve KESK eklendi.

Sendikalaşmanın önündeki engeller konuşulmuştu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde 5 yıl önce yapılan toplantıya, Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç ve çeşitli sendikaların temsilcileri katılmıştı.

Bu toplantıda, asgari ücrete enflasyon zammı, KİT'lerdeki taşeronlar işçilere kadro, sendikal örgütlülüğün önündeki engeller ve kıdem tazminatı başlıkları ele alınmıştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)