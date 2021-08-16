Ücretli çalışan sayısı yıllık 13,5 arttı

TÜİK, piyasalarda iyileşme açısından önemli bir veri olarak kabul edilen Haziran 2021 tarihine ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini paylaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran 2021 tarihine ilişkin yayınladığı Ücretli Çalışan İstatistikleri’ne göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2021 Haziran ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,5 arttı.

ÜCRETLİ ÇALIŞAN SAYISI 13.7 MİLYON KİŞİ OLDU

Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 12 milyon 72 bin 275 kişi iken, 2021 yılı Haziran ayında 13 milyon 701 bin 941 kişi oldu.

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE ÜCRETLİ ÇALIŞAN SAYISI YÜZDE 23,5 ARTTI

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2021 yılı Haziran ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 12,9, inşaat sektöründe yıllık 23,5 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 12 artış yaşadı.

ÜCRETLİ ÇALIŞAN SAYISI AYLIK YÜZDE 0,9 YÜKSELDİ

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2021 Haziran ayında, bir önceki aya göre yüzde 0,9 arttı.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2021 yılı Haziran ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,4, inşaat sektöründe yüzde 0,2 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 1,4 artış gösterdi.