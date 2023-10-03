Ücretsiz doğalgaz için devletin nisan-temmuz ödemesi: 2,47 milyar lira Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, ücretsiz doğalgaz uygulaması kapsamında yapılan ödemeler hakkında bilgi verdi.

AA

Ücretsiz doğalgaz uygulaması kapsamında, Bakanlığın bütçesinden ayrılan miktar açıklandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş'in ücretsiz doğalgaz uygulamasının Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesine etkilerine ilişkin yazılı soru önergesini cevapladı.

Bakan Bayraktar, Doğalgaz Tüketimine İlişkin Sistem Kullanım Bedelleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne göre, konut, ibadethane ve cem evi abonelerinin 24 Nisan-31 Mayıs 2023 tarihleri arasındaki ilk fatura tahakkukları kapsamındaki sistem kullanım bedellerinin tamamı ile 1 Mayıs 2024'e kadar tahakkuk edecek sonraki faturalarda 25 standart metreküpe kadar olan doğalgaz tüketimine ilişkin sistem kullanım bedellerinin Bakanlığı'nın bütçesinden karşılanacağını hatırlattı.

Bakanlığının bütçesinden ödenen abone faturaları

Bayraktar, konut, ibadethane ve cemevi abonelerinin 6974 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında tahakkuk ettirilecek ilk faturadaki doğalgaz tüketimlerinin 30 günlük kısmına tekabül eden sistem kullanım bedellerinin de Bakanlığının bütçesinden ödeneceğini belirtti.

"Ücretsiz doğalgaz verilmesine ilişkin giderler için açılan tertibe toplam 6 milyar 100 milyon lira ödenek ayrıldı"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, cevabında şunları kaydetti:

24 Nisan 2023 tarihinden 31 Mayıs 2023 tarihine kadar olan ilk fatura tahakkukları kapsamındaki sistem kullanım bedelleri için 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bakanlığımıza ayrılan bütçeye 1 milyar 812 milyon lira ek ödenek tahsis edilmiş olup bu ödenekten 1 milyar 811 milyon 722 bin 315,34 lira ödeme yapılmıştır. 7457 sayılı 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu İle Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'da 'Ücretsiz Doğalgaz Verilmesine İlişkin Giderler' için açılan tertibe toplam 6 milyar 100 milyon lira ödenek ayrılmıştır.

2024 yılına sarkan dilimi için yapılacak ödemelerin seyri

Uygulamanın 2024 yılına sarkan dilimi için yapılacak ödemeler ise 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile tahsis edilecek ödenekten gerçekleştirilecektir. Bununla birlikte 25 metreküpe kadar olan doğalgaz tüketimine karşılık gelen sistem kullanım bedellerine ilişkin haziran ve temmuz dönemi tutarları toplam 658 milyon 914 bin 518,50 liradır.

Buna göre, Bakanlığın bütçesinden ücretsiz doğalgaz için nisan-temmuz döneminde 2 milyar 470 milyon 636 bin 833 lira ödendi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)