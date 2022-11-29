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- Üçüncü çeyrek büyüme rakamları yarın açıklanacak
Üçüncü çeyrek büyüme rakamları yarın açıklanacak
- 29.11.2022 - 15:31
- Güncelleme : 29.11.2022 - 15:40
Türkiye ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,5 ve ikinci çeyreğinde yüzde 7,6 büyüme kaydetmişti.
Türkiye ekonomisinin bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin büyüme rakamları yarın duyurulacak.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz-Eylül 2022 dönemini kapsayan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini yarın saat 10.00'da açıklayacak.
Ekonomistlerin beklentisi: Yüzde 3,9 büyüme
AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan 15 ekonomist, üçüncü çeyrekte Türkiye ekonomisinin yüzde 3,9 büyümesini bekliyor.
Ankete katılan ekonomistlerin beklentileri, yüzde 3 ile yüzde 4,8 aralığında yer alıyor.
2022 yılı büyüme beklentisi: Yüzde 5,2
Ekonomistlerin 2022 yılı GSYH beklentilerinin ortalaması ise yüzde 5,2 olarak gerçekleşti.
Ekonomistlerin 2022 yılı büyüme beklentileri, yüzde 4,5 ile yüzde 5,7 aralığında oldu.
Türkiye'nin büyüme tahminleri artırıldı
Bu arada 8 uluslararası kuruluşun Türkiye'nin büyümesine dair tahminleri ise yukarı yönlü revize edildi:
IMF: Yüzde 4'ten yüzde 5'e çıktı
S&P: Yüzde 3,5'ten yüzde 5,2'ye çıktı
Fitch Ratings: Yüzde 4,5'tan 5,2'ye çıktı
Moody's: Yüzde 3,5'tan yüzde 4,5'e çıktı
EBRD: Yüzde 2'den yüzde 4,5'e çıktı
OECD: Yüzde 3,7'den yüzde 5,4'e çıktı
Goldman Sachs: Yüzde 3,5 ten yüzde 5,5'e çıktı
Dünya Bankası: Yüzde 2,5'ten yüzde 4,7'ye çıktı