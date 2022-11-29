Üçüncü çeyrek büyüme rakamları yarın açıklanacak

Yarın saat 10.00'da TÜİK, Türkiye'nin üçüncü çeyrek büyüme rakamlarını aktaracak.

Türkiye ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,5 ve ikinci çeyreğinde yüzde 7,6 büyüme kaydetmişti.

Türkiye ekonomisinin bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin büyüme rakamları yarın duyurulacak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz-Eylül 2022 dönemini kapsayan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini yarın saat 10.00'da açıklayacak.

Ekonomistlerin beklentisi: Yüzde 3,9 büyüme

AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan 15 ekonomist, üçüncü çeyrekte Türkiye ekonomisinin yüzde 3,9 büyümesini bekliyor.

Ankete katılan ekonomistlerin beklentileri, yüzde 3 ile yüzde 4,8 aralığında yer alıyor.

2022 yılı büyüme beklentisi: Yüzde 5,2

Ekonomistlerin 2022 yılı GSYH beklentilerinin ortalaması ise yüzde 5,2 olarak gerçekleşti.

Ekonomistlerin 2022 yılı büyüme beklentileri, yüzde 4,5 ile yüzde 5,7 aralığında oldu.

Türkiye'nin büyüme tahminleri artırıldı

Bu arada 8 uluslararası kuruluşun Türkiye'nin büyümesine dair tahminleri ise yukarı yönlü revize edildi:

IMF: Yüzde 4'ten yüzde 5'e çıktı

S&P: Yüzde 3,5'ten yüzde 5,2'ye çıktı

Fitch Ratings: Yüzde 4,5'tan 5,2'ye çıktı

Moody's: Yüzde 3,5'tan yüzde 4,5'e çıktı

EBRD: Yüzde 2'den yüzde 4,5'e çıktı

OECD: Yüzde 3,7'den yüzde 5,4'e çıktı

Goldman Sachs: Yüzde 3,5 ten yüzde 5,5'e çıktı

Dünya Bankası: Yüzde 2,5'ten yüzde 4,7'ye çıktı