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    Üçüncü çeyrek büyüme rakamları yarın açıklanacak

    Yarın saat 10.00'da TÜİK, Türkiye'nin üçüncü çeyrek büyüme rakamlarını aktaracak.
    • 29.11.2022 - 15:31
    • Güncelleme : 29.11.2022 - 15:40
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    Üçüncü çeyrek büyüme rakamları yarın açıklanacak

    Türkiye ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,5 ve ikinci çeyreğinde yüzde 7,6 büyüme kaydetmişti.

    Türkiye ekonomisinin bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin büyüme rakamları yarın duyurulacak.

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz-Eylül 2022 dönemini kapsayan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini yarın saat 10.00'da açıklayacak.

    Ekonomistlerin beklentisi: Yüzde 3,9 büyüme

    AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan 15 ekonomist, üçüncü çeyrekte Türkiye ekonomisinin yüzde 3,9 büyümesini bekliyor.

    Ankete katılan ekonomistlerin beklentileri, yüzde 3 ile yüzde 4,8 aralığında yer alıyor.

    2022 yılı büyüme beklentisi: Yüzde 5,2

    Ekonomistlerin 2022 yılı GSYH beklentilerinin ortalaması ise yüzde 5,2 olarak gerçekleşti.

    Ekonomistlerin 2022 yılı büyüme beklentileri, yüzde 4,5 ile yüzde 5,7 aralığında oldu.

    Üçüncü çeyrek büyüme rakamları yarın açıklanacak #1

    Türkiye'nin büyüme tahminleri artırıldı

    Bu arada 8 uluslararası kuruluşun Türkiye'nin büyümesine dair tahminleri ise yukarı yönlü revize edildi:

    IMF: Yüzde 4'ten yüzde 5'e çıktı

    S&P: Yüzde 3,5'ten yüzde 5,2'ye çıktı

    Fitch Ratings: Yüzde 4,5'tan 5,2'ye çıktı

    Moody's: Yüzde 3,5'tan yüzde 4,5'e çıktı

    EBRD: Yüzde 2'den yüzde 4,5'e çıktı

    OECD: Yüzde 3,7'den yüzde 5,4'e çıktı

    Goldman Sachs: Yüzde 3,5 ten yüzde 5,5'e çıktı

    Dünya Bankası: Yüzde 2,5'ten yüzde 4,7'ye çıktı


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