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    Uçuşa geçti! 2 Mart 2022 güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

    Güne yükselişle başlayan altın fiyatları, 2 Mart itibarıyla zirveye tırmanıyor. Gram ve çeyrek başta olmak üzere altındaki son durum merak ediliyor. İşte 2 Mart Çarşamba güncel altın fiyatları...
    • Haber Merkezi
    • 02.03.2022 - 12:19
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    Uçuşa geçti! 2 Mart 2022 güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

    Gram ve çeyrek başta olmak üzere altın çeşitlerindeki son durum merak ediliyor.

    Altında bugün yükseliş dikkat çekerken yatırımcılar anbean piyasaya dair incelemelerini sürdürüyor.

    Dün 852 liradan işlem gören gram altın bugün 877 lira, çeyrek ise 1445 lira oldu.

    Peki 2 Mart Çarşamba altın fiyatları ne kadar? İşte güncel rakamlar..

    2 MART 2022 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

    GRAM ALTIN

    ALIŞ: 876,77

    SATIŞ: 877,02

    ÇEYREK ALTIN

    ALIŞ: 1.428,00

    SATIŞ: 1.444,00

    CUMHURİYET ALTINI

    ALIŞ: 5.704,00

    SATIŞ: 5.755,00

    YARIM ALTIN

    ALIŞ: 2.861,00

    SATIŞ: 2.887,00

    REŞAT ALTIN

    ALIŞ: 5.736,47

    SATIŞ: 5.787,95

    22 AYAR BİLEZİK

    ALIŞ: 798,47

    SATIŞ: 805,27

    ALTIN ONS

    ALIŞ: 1.936,49

    SATIŞ: 1.936,72


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