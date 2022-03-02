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Uçuşa geçti! 2 Mart 2022 güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

Uçuşa geçti! 2 Mart 2022 güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

Güne yükselişle başlayan altın fiyatları, 2 Mart itibarıyla zirveye tırmanıyor. Gram ve çeyrek başta olmak üzere altındaki son durum merak ediliyor. İşte 2 Mart Çarşamba güncel altın fiyatları...