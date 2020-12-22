Uçuşlar iptal olunca seyahat şirketlerinin hisseleri düştü

Küresel piyasalarda yeni tip koronavirüsün daha hızlı yayılan türüne ilişkin endişeler, gelen açıklamalarla kısmen de olsa azalırken, bugün ABD'de açıklanacak büyüme verisi takip edilecek.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus'un, dün akşam yaptığı açıklamada, koronavirüsün daha hızlı yayılan türünün "ciddi hastalık veya ölüme" neden olduğuna dair hiçbir kanıt olmadığını bildirmesi, New York borsasında toparlanmayı da beraberinde getirdi.

MOTASYON HABERLERİ SERT SATIŞLARA YOL AÇTI

Koronavirüs salgınında aşılamanın dünya geneline yayılmaya başlamasına karşın mutasyon riski dün özellikle Avrupa borsalarında sert satışlara neden oldu. Mutasyon riski nedeniyle seyahatler birbiri ardına sınırlanırken, DSÖ'den akşam saatlerinde gelen açıklama nedeniyle bugün pay piyasalarında daha sakin bir seyir izlenebileceği ifade ediliyor.

NEW YORK BORSASI KARIŞIK SEYİRDE

Söz konusu gelişmelerle dün güne sert düşüşle başlayan New York borsasında, gün sonuna doğru gelen alımlarla endeksler karışık bir görünüm sergiledi. Dow Jones endeksi yüzde 0,12 yükselirken, S&P 500 endeksi yüzde 0,39 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,10 değer kaybetti.

UÇUŞLAR İPTAL OLUNCA SEYAHAT ŞİRKETLERİNİN HİSSELERİNDE SERT DÜŞÜŞ

Analistler, yüzde 70 daha bulaşıcı olan virüs türü nedeniyle birçok ülkenin İngiltere ile sınırları kapatmaya ve uçuşları durdurmaya başlaması ile seyahat sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin hisselerinde sert düşüşler yaşandığını kaydetti.

ABD’NİN DESTEK PAKETİ PİYASALARA YANSIYACAK

ABD Temsilciler Meclisi'nin, salgının ekonomik etkilerine yönelik yaklaşık 900 milyar dolarlık destek paketi ile 1 trilyon 400 milyar dolarlık bütçe tasarısını bu gece onayladığını anımsatan analistler, beklentilerin gerçekleşmesi nedeniyle borsalarda etkili olabilecek kar satışlarının gücünün piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını söyledi.

AVRUPA BORSALARI DEĞER KAYBETTİ

Avrupa borsalarında, dün İngiltere ile sınırların kapatılması haberleri ile satışlar güçlü oldu. Almanya'da DAX endeksi yüzde 2,82, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,73 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,43 değer kaybetti.

ASYA PİYASALARINDE PETROL FİYATLARI DÜŞÜŞTE

Bugün Asya piyasalarında, petrol fiyatlarının düşüş eğilimini sürdürmesi dikkati çekiyor. Kasım ayını yüzde 26 yükselişle tamamlayan ve aralık ayına da pozitif başlayan Brent petrolün varil fiyatı, dün yüzde 2,8 değer kaybetmesi sonrası bugün de yüzde 1,5 azalışla 50,1 dolara geriledi.

Asya borsalarında satıcılı bir seyir izleniyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,1, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,9 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1 değer kaybetti.

Bugün ABD ve İngiltere'de büyüme verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, koronavirüs salgını ve mutasyon riski ile ilgili haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.