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    Ukrayna: Çornomorsk, Odessa ve Yujnıy limanları 2 hafta içinde çalışacak

    Ukrayna Altyapı Bakanlığı, Çornomorsk, Odessa ve Yujnıy limanlarının tahıl trafiği için iki hafta içinde çalışacağını bildirdi.
    • 23.07.2022 - 17:01
    • Güncelleme : 23.07.2022 - 17:08
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    Ukrayna: Çornomorsk, Odessa ve Yujnıy limanları 2 hafta içinde çalışacak

    Dün İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde "Tahıl Koridoru" anlaşması imzalandı.

    Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna'daki tahıllar artık tüm dünyaya bu koridor aracılığı ile ulaşabilecek.

    Tahılın çıkışının yapılacağı limanlar hazırlanıyor

    Ukrayna Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, tahılın çıkışı için kullanılacak Çornomorsk, Odessa ve Yujnıy limanlarından ilk gemilerin 4 gün içinde çıkabileceği belirtildi.

    Limanlar tamamıyla 2 hafta içinde çalışacak

    Söz konusu limanların tamamıyla 2 hafta içinde çalışacağı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    "İstanbul'da Koordinasyon Merkezi'ni oluşturmak için yarın heyet göndermeye hazırız. Diğer tarafların bunu hızlı yapmaya hazır olduğunu umuyoruz. Merkez oluşturulunca ilk limanı açabileceğiz."

    Ukrayna: Çornomorsk, Odessa ve Yujnıy limanları 2 hafta içinde çalışacak #1

    Ukrayna


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