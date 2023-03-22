Ukrayna ile IMF arasında 15,6 milyar dolarlık kredi anlaşması yapıldı Kiev'e 48 aylık fon aktarılması için teknik düzeyde anlaşma sağlandı. IMF, mutabakata ilişkin, "Ukrayna'yı destekleme taahhüdümüzü yansıtıyor" dedi.

Rusya'nın saldırıları nedeniyle ağır yıkım yaşayan Ukrayna, yaralarını sarmak için çıkış yolu arıyor.

Uluslararası Para Fonu (IMF), Kiev yönetimiyle finansman konusunda el sıkıştı.

15,6 milyar dolarlık finansman

IMF'den yapılan açıklamada, finansman paketinin yaklaşık 15,6 milyar dolar büyüklüğünde olduğu belirtildi.

IMF misyon heyeti ile Ukraynalı yetkililer, finansal istikrarı ve ekonomik toparlamayı destekleme dahil 48 aylık bir fon sağlanması konusunda teknik düzeyde uzlaştı.

"Mali cankurtaran ipi"

Söz konusu ekonomik programın IMF İcra Direktörleri Kurulu'nun onayına tabi olduğu ve kurulun gelecek haftalarda değerlendirmesinin beklendiği kaydedildi.

Financial Times, taraflar arasında mutabakat için, "uzun zamandır beklenen mali cankurtaran ipi" ifadesini kullandı.

IMF: Ukrayna'yı destekleme taahhüdümüzü yansıtıyor

Öte yandan açıklamada, Ukraynalı yetkililerin talebi üzerine Gavin Gray liderliğindeki IMF heyetinin 8-15 Mart tarihlerinde Varşova'da Ukraynalı yetkililerle 4 yıllık bir ekonomik program hakkında görüşmelerde bulunduğu aktarıldı.

Gray, anlaşmanın, IMF'nin Ukrayna'yı desteklemeye yönelik devam eden taahhüdünü yansıttığını ve program süresince Ukrayna'nın uluslararası bağışçıları ve ortaklarından büyük ölçekli imtiyazlı finansmanın seferber edilmesine yardımcı olmasının beklendiğini kaydetti.

ABD: Kritik önemde

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Ukrayna ve IMF arasında yeni ekonomik program üzerinde sağlanan anlaşmaya ilişkin yazılı bir açıklamada yaptı.

İddialı ve uygun şekilde şartlandırılmış bir IMF programının iyi yönetişimi güçlendirmek, yolsuzluk risklerini ele almak ve ihtiyaç duyulan mali desteği sağlamak dahil Ukrayna'nın reform çabalarını desteklemek için kritik öneme sahip olduğunu vurgulayan Yellen, ABD ve ortaklarının sağladığı ekonomik yardımı da destekleyeceğini ifade etti.