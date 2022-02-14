Ukrayna-Rusya krizi çeyrek altının fiyatını artırdı

Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Özman, altının ateşinin Ukrayna-Rusya krizi tarafından körüklendiğini ve bu nedenle değer kazandığını belirtti.

Ukrayna-Rusya krizinin savaşa dönüşeceği endişeleriyle altının değer kazandığı gündemde.

Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman, dünyada etkili olan enflasyonun ve savaş söylemlerinin, altının ONS fiyatının da yukarı çıkmasında etkili olduğunu dile getirdi.

“UKRAYNA-RUSYA SAVAŞI ALTIN FİYATLARINI TETİKLİYOR”

Savaş çıkma ihtimalinin altın fiyatlarını yükselttiğini dile getiren Salih Özman, “Güvenli liman olan altın, dünya krizlerinden ve savaşlarından çok yakın oranda etkileniyor. Şu anda da gündemde olan Ukrayna-Rusya savaşı altın fiyatlarını tetikliyor. Rusya’nın Ukrayna sınırında asker bekletmesi, ABD ordusunun Polonya’da beklemesi altın fiyatlarını yukarıya doğru çekiyor.





"MERKEZ BANKALARININ PARASAL GENİŞLEME YAPMALARI ZEMİN HAZIRLADI"

Pandemi ile birlikte dünyadaki merkez bankalarının parasal genişleme yapmaları da altın fiyatlarının yukarı çıkmasına zemin hazırlamıştı. Parasal genişleme ile birlikte dünyada enflasyon sıkıntısı oluşmaya başladı." dedi.

“SAVAŞ ÇIKARSA ALTININ ONS FİYATI 2 BİN 200 DOLAR CİVARINA OTURUR”

Altının ONS fiyatının savaş durumuna göre değişkenlik göstereceğini iddia eden Özman, şunları söyledi: “Rusya-Ukrayna gerginliği savaş boyutuna gelmezse altın fiyatlarında bir miktar geri çeklime bekliyoruz. Altının ONS fiyatının 1.400 dolar seviyesine düşeceği söylemleri vardı. Öyle bir ihtimal dünyadaki enflasyon nedeniyle kalmadı. Şu anda altının ONS fiyatı 1.850 dolar seviyesinde. Bunun 1.750 doların altına gelme ihtimali yok. Savaşın olmayacağı anlaşılır ve kriz biterse ONS fiyatının 1.750-1.800 dolar bandına çekilmesi ise kuvvetle muhtemel. Rusya’nın Ukrayna’ya fiziki olarak bir işgal girişiminde bulunması savaşın boyutunu büyüteceği için altının ONS fiyatı 2 bin dolar seviyesini geçer. Söylenen boyutta bir savaş çıkması durumunda altının ONS fiyatı dünya bazında 2 bin 200 dolar civarına oturur.





2021 OCAK'TA GRAM ALTIN 760 LİRAYDI

Altının gram fiyatı Türkiye’de ocak ayının başında 760 lira civarındaydı. 2021 yılı 29 Aralık'ta ise 715 liraydı. Şu anda ise altının gramı 815 liradan işlem görüyor. Bugün itibarıyla bilezik gram satış fiyatı 790 lira, çeyrek altın 1.353 lira, yarım altın 2 bin 706 lira ve tam lira 5 bin 562 liradan satılıyor.”