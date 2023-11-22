Haberler



Ekonomi



Ulaştırma alanındaki AR-GE projelerine yüzde 100'e kadar destek

Ulaştırma alanındaki AR-GE projelerine yüzde 100'e kadar destek Türkiye, çeşitli alanlardaki AR-GE çalışmalarına verdiği desteği artırarak devam ediyor. Bu desteklerden kamu kurum ve kuruluşları ile üniversitelerle yürütülen çalışmalar öncelik taşıyor.