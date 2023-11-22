Ulaştırma alanındaki AR-GE projelerine yüzde 100'e kadar destek

AA
Türkiye yerli ve milli üretime AR-GE çalışmaları altyapısı kanalıyla ulaşıyor.
Teknoloji ve sanayi alanında AR-GE yatırm ve desteklerinin arttığı görülüyor.
Bu aşamada ulaştırma alanındaki bazı AR-GE projelerine yüzde 100'e kadar destek verilebileceği açıklandı.
Buna göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın, kamu kurum/kuruluşları ve üniversitelerle yürüttüğü ulaştırma alanındaki AR-GE projeleri yüzde 100'e kadar desteklenebilecek.
Resmi Gazete'de yer aldı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan Araştırma Geliştirme Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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