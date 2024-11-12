Bitcoin zengini ülkeler

Haber Merkezi

En fazla işlem gören kripto para birimi 90 bin dolara dayanınca, uzmanlar da yıl sonuna kadar Bitcoin'in 100 bin doları bulmasını beklediklerini açıkladı.

Bitcoin'de değer artışı yaşanınca, gözler hangi ülkenin ne kadar Bitcoin'i olduğununa odaklandı.

Bitcoin Treasuries verileri, Bitcoin'e sahip ülkelerin varlığını ortaya koydu.

BİTCOİN VARLIĞINDA İLK ÜÇ

Ülkeler arasında en fazla Bitcoin, 208 bin 109 ile ABD'de var. ABD'yi 190 bin Bitcoin varlığıyla Çin izliyor ve üçüncü sırada ise 61 bin 245 Birleşik Krallık var.

ABD ve Çin'deki Bitcoin sayısı tüm varlıkların yüzde 1'ine denk geliyor.

BITCOIN VARLIĞI OLAN ÜLKELER VE DEĞERLERİ

ABD: 208.109 adet Bitcoin var / 18 milyar 328 milyon 547 bin 652 dolar

Çin: 16 milyar 705 milyon 320 bin / 16 milyar 705 milyon 320 bin dolar

Birleşik Krallık: 190 bir adet Bitcoin var/ 5 milyar 388 milyon 64 bin dolar

Ukrayna: 16 bir 351 adet Bitcoin var / 4 milyar 85 milyon 719 bin 28 dolar

(Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna'ya bağışların bir kısmı Bitcoin olarak yapıldı)

Bhutan: 12 bir 568 adet Bitcoin var / 1 milyar 106 milyon 829 bin 295 dolar

El Salvador: 5 bin 932 adet Bitcoin var / 521 milyon 137 bin 936 dolar

(El Salvador'da Bitcoin yasal para birimi olarak kullanılıyor)

Venezuela: 240 adet Bitcoin var / 21 milyon 129 bin 600 dolar

Finlandiya: 90 adet Bitcoin var / 7 milyon 922 bin 520 dolar

Gürcistan: 66 adet Bitcoin var / 5 milyon 809 bin 848 dolar