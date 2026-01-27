Ultra derin deniz sondaj gemisi 'Yıldırım' Filyos Limanı'nda

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye, kendi topraklarında-sularında, kendi ekipmanlarıyla arama çalışmaları doğrultusunda deniz filosuna yeni sondaj gemileri kattı.

Türkiye'nin arama ve sondaj kabiliyetlerini güçlendirmek amacıyla enerji filosuna kattığı yeni ultra derin deniz sondaj gemisi "Yıldırım", Filyos Limanı'na ulaştı.

Karadeniz'de sondaj faaliyetleri gerçekleştirmek üzere dün İstanbul Boğazı'ndan geçişinin ardından Karadeniz'e doğru yola çıkan "Yıldırım", Filyos beldesindeki limana geldi.

12 BİN METREYE KADAR SONDAJ YAPABİLEN GEMİ

İnşası 2024'te Güney Kore'de tamamlanan ve derin denizde 12 bin metreye kadar sondaj yapabilen gemi, Türkiye'nin denizlerde arama ve sondaj kabiliyetinin artırılması kapsamında envantere alındı.

GEMİNİN UZUNLUĞU 228, GENİŞLİĞİ 42 METRE

Mersin'deki Taşucu Limanı'na 4 Aralık 2025'te ulaşan ve ismi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 30 Aralık 2025'te "Yıldırım" olarak belirlenen geminin uzunluğu 228 metreye ve genişliği ise 42 metreye ulaşıyor.

BOĞAZLARI GEÇMEK İÇİN KULENİN ÜST KISMI SÖKÜLDÜ

Üzerinde helikopter pisti bulunan ve 200 personele yaşam alanı sunan geminin Zonguldak'taki Filyos Limanı'na gidebilmesi amacıyla İstanbul ve Çanakkale boğazlarını geçmesi gerektiğinden sondaj kulesinin üst kısmı sökülmüştü.

SONDAJ KULESİ YERİNE MONTE EDİLECEK

Karadeniz'de görev yapması kararlaştırılan Yıldırım'ın, Filyos Limanı'nda sondaj kulesinin montajı tamamlanacak ve gemi, Karadeniz'deki arama ve üretim operasyonlarına hazır hale getirilecek.

GÖREVE NİSAN AYINDA BAŞLAMASI HEDEFLENİYOR

Yıldırım Derin Deniz Sondaj Gemisi'nin nisan ayında Karadeniz'deki görevine başlaması hedefleniyor.