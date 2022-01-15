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    Uludağ sezonun en yoğun gününü yaşadı

    Bursa, Uludağ'da karın keyfini çıkartmak isteyen kayakseverlerle doldu.
    • AA
    • 15.01.2022 - 17:30
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    Uludağ sezonun en yoğun gününü yaşadı

    Kış turizmini önemli merkezlerinden Uludağ sezonun açılışından bu yana en yoğun gününü yaşadı.

    Özellikle turlarla şehir dışından gelen günü birlik tatilcilerin akın ettiği Uludağ sezondaki en kalabalık gününü yaşadı.

    KAR KALINLIĞI 56 SANTİMETREYE ULAŞTI

    Pistlerde yoğunluk sebebiyle tatilciler kayak yapmakta zorluk çekti. Son yağan karla birlikte kar kalınlığının 56 santimetreye ulaştığı Uludağ’da hava sıcaklığı ise eksi 9 derece olarak ölçüldü.

    SOĞUK HAVA ZİYARETÇİLERE ENGEL OLMADI

    Soğuk havaya rağmen tatilciler kayak yapmanın keyfini çıkarttı. Uludağ’ın bugün kalabalık olduğunu ifade eden tatilciler, "Uludağ çok güzel, pistlerde kar oranı da çok iyi. Hava soğuk ama ona rağmen çok keyifli.

    Uludağ sezonun en yoğun gününü yaşadı #1

    SINAVLAR BİTTİ GRUPLAR ARTTI

    Üniversitelerin sınavları bittiği için çok fazla grup olarak gelen var. Ülkemizde böyle bir kayak tesisinin olması çok güzel. Bugün çok kalabalık var buna rağmen burada olmak keyifli." dediler.

    Uludağ sezonun en yoğun gününü yaşadı #2

     

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    Uludağ sezonun en yoğun gününü yaşadı #5

    Uludağ sezonun en yoğun gününü yaşadı #6

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