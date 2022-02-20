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    Uludağ’da sezon sonu için geri sayım başladı

    Bursa Uludağ yaz kış turistlerin ilgisini çekerken, baharın yaklaşması ile birlikte kış sezonunu sonlandırmaya hazırlanıyor.
    • AA
    • 20.02.2022 - 15:30
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    Uludağ’da sezon sonu için geri sayım başladı

    Uludağ’da tatilciler sezonun sonlarına doğru güneşli havada kayak yapmanın keyfini çıkarttı. Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ’da sezon sonu için geri sayım başladı.

    KAR KALINLIĞI 1,31 METRE

    Kar kalınlığının 1 metre 31 santimetre olduğu Uludağ’da hava sıcaklığı ise gün içinde 3-4 dereceleri gördü. Güneşin sıcaklığının hissettirmeye başladığı zirvede vatandaşlar da havadan son derece memnun olduklarını dile getirdiler.

    Uludağ’da sezon sonu için geri sayım başladı #1

    ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA YAĞMUR BEKLENİYOR

    Meteorolojinin verdiği bilgiye göre salı gününden itibaren cumaya kadar Uludağ’da yağmur bekleniyor.

    Uludağ’da sezon sonu için geri sayım başladı #2

    Uludağ’da sezon sonu için geri sayım başladı #3

    Uludağ’da sezon sonu için geri sayım başladı #4

    Uludağ’da sezon sonu için geri sayım başladı #5


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