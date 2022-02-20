Bursa Uludağ yaz kış turistlerin ilgisini çekerken, baharın yaklaşması ile birlikte kış sezonunu sonlandırmaya hazırlanıyor.

Uludağ’da tatilciler sezonun sonlarına doğru güneşli havada kayak yapmanın keyfini çıkarttı. Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ’da sezon sonu için geri sayım başladı.

KAR KALINLIĞI 1,31 METRE

Kar kalınlığının 1 metre 31 santimetre olduğu Uludağ’da hava sıcaklığı ise gün içinde 3-4 dereceleri gördü. Güneşin sıcaklığının hissettirmeye başladığı zirvede vatandaşlar da havadan son derece memnun olduklarını dile getirdiler.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA YAĞMUR BEKLENİYOR

Meteorolojinin verdiği bilgiye göre salı gününden itibaren cumaya kadar Uludağ’da yağmur bekleniyor.